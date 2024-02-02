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Найкращі кавери на пісні Кузьми Скрябіна (відео)

Кузьма Скрябін (фото: instagram.com/kuzmaskryabiin)
Автор: Юлія Любченко

Кузьма Скрябін став справжньою легендою України. Він був мудрим, мав неймовірний талант і почуття гумору. А його пісні й досі переспівують молоді артисти, адже вважають їх особливими.

РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку пісень Кузьми, які переспівали сучасні артисти і залюбки ділиться нею з вами.

Старі Фотографії 

Пісню Скрябіна про сімейні цінності переспівало чимало зірок, але найвдалішими стали кавери Діми Монатіка і його підопічної KOLA. А також підкорює виконання Наталі Могилевської.

 

Спи собі сама 

Легендарний хіт про кохання виконало багато артистів, та поміж них найяскравішими стали більш сучасні від співака LAUD та учасника "Голосу країни" Романа Панченка. Також цей трек колись переспівали Арсен Мірзоян,  Андрій Хливнюк і Тіна Кароль.

 

Мовчати 

Цей трек чудово переспівали Віра Кекелія, гурт “Без Обмежень”, молодий співак Golubenko гурт KAZKA та артист Prokopchuk.

 

Люди, як кораблі 

Цей чудовий щемливий трек неймовірно переспівали ROXOLANA та гурт "Антитіла".


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Андрій Кузьменкопісні