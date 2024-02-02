Лучшие каверы на песни Кузьмы Скрябина (видео)

Старі фотографії

Песню Скрябина о семейных ценностях перепело немало звезд, но самыми удачными стали каверы Димы Монатика и его подопечной KOLA. А также покоряет исполнение Натальи Могилевской.

Спи собі сама

Легендарный хит о любви исполнило много артистов, среди них самыми яркими стали более современные от певца LAUD и участника "Голоса страны" Романа Панченко. Также этот трек когда-то перепели Арсен Мирзоян, Андрей Хливнюк и Тина Кароль.

Мовчати

Этот трек прекрасно пели Вера Кекелия, группа "Без обмежень", молодой певец Golubenko группа KAZKA и артист Prokopchuk.

Люди, як кораблі

Этот замечательный щемящий трек невероятно перепели ROXOLANA и группа "Антитіла".



