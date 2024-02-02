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Лучшие каверы на песни Кузьмы Скрябина (видео)

Кузьма Скрябин (фото: instagram.com/kuzmaskryabiin)
Автор: Юлия Любченко

Кузьма Скрябин стал подлинной легендой Украины. Он был мудр, обладал невероятным талантом и чувством юмора. А его песни до сих пор перепевают молодые артисты, ведь считают их особенными.

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку песен Кузьмы, которые перепели современные артисты и охотно делится ею с вами.

Старі фотографії

Песню Скрябина о семейных ценностях перепело немало звезд, но самыми удачными стали каверы Димы Монатика и его подопечной KOLA. А также покоряет исполнение Натальи Могилевской.

 

Спи собі сама

Легендарный хит о любви исполнило много артистов, среди них самыми яркими стали более современные от певца LAUD и участника "Голоса страны" Романа Панченко. Также этот трек когда-то перепели Арсен Мирзоян, Андрей Хливнюк и Тина Кароль.

 

Мовчати

Этот трек прекрасно пели Вера Кекелия, группа "Без обмежень", молодой певец Golubenko группа KAZKA и артист Prokopchuk.

 

Люди, як кораблі

Этот замечательный щемящий трек невероятно перепели ROXOLANA и группа "Антитіла".


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Андрей Кузьменкопісні