Лучшие каверы на песни Кузьмы Скрябина (видео)

Кузьма Скрябин стал подлинной легендой Украины. Он был мудр, обладал невероятным талантом и чувством юмора. А его песни до сих пор перепевают молодые артисты, ведь считают их особенными.
РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку песен Кузьмы, которые перепели современные артисты и охотно делится ею с вами.
Песню Скрябина о семейных ценностях перепело немало звезд, но самыми удачными стали каверы Димы Монатика и его подопечной KOLA. А также покоряет исполнение Натальи Могилевской.
Легендарный хит о любви исполнило много артистов, среди них самыми яркими стали более современные от певца LAUD и участника "Голоса страны" Романа Панченко. Также этот трек когда-то перепели Арсен Мирзоян, Андрей Хливнюк и Тина Кароль.
Этот трек прекрасно пели Вера Кекелия, группа "Без обмежень", молодой певец Golubenko группа KAZKA и артист Prokopchuk.
Этот замечательный щемящий трек невероятно перепели ROXOLANA и группа "Антитіла".
Раньше мы рассказывали, о чем в своих книгах писала мама Кузьмы Скрябина.
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