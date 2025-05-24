Найкращі фільми Каннського кінофестивалю 2025: хто отримав "Золоту пальмову гілку"

78-й Каннський кінофестиваль, що тривав з 13 по 24 травня, завершився урочистою церемонією нагородження. Журі на чолі з французькою актрисою Жюльєт Бінош оголосило переможців найпрестижнішої кінопремії.
Кому дісталася "Золота пальмова гілка" та які фільми були визнані найкращими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Festival de Cannes.
Лауреатом стала стрічка "Проста випадковість" іранського режисера Джафара Панахі.
Фільм досліджує теми свободи, справедливості та природи людини в непростих умовах обмежень.
У центрі сюжету - важка моральна дилема, яка постає перед героями, яких зводить доля.
Чоловік Егбаль разом з вагітною дружиною та донькою їде дорогою і раптом збиває собаку. Його автомобіль виявляється пошкодженим, тож він змушений зупинитися та звернутися по допомогу.
Одним з працівників виявляється його колишній в'язень на ім'я Вахід. Він впізнає офіцера, який жорстко катував його та зруйнував життя, і викрадає його.
Відомо, що сам режисер стрічки зазнав чималих страждань через жорстокий режим Ірану. У 2010 році йому заборонили знімати фільми та виїжджати з країни, а три роки тому ув'язнили за політичні погляди.
Золота пальмова гілка:
"Це був просто нещасний випадок", Джафар Панахі.
Приз журі:
"Сірат" Олівера Лаксе.
"Звук падіння" Маші Шилінські.
Найкращий режисер:
Клебер Мендонка Фільо за фільм "Таємний агент".
Гран-прі:
"Сентиментальна цінність", Йоахім Трієр.
Найкращий актор:
Ваґнер Моура за стрічку "Таємний агент".
Найкраща жіноча роль:
Надя Мелліті у фільмі "Молодша сестра".
Найкращий сценарій:
Жан-П'єр та Люк Дарденни за картину "Молоді матері".
Спеціальний приз журі:
"Воскресіння" режисера Бі Гана.
"Золота камера" за найкращий дебют:
Хасан Хаді за фільм "Торт для президента".
Найкращий короткометражний фільм:
"Я радий, що ти помер" режисера Тауфіка Бархома.
Спеціальна відзнака за короткометражний фільм:
"Алі", Аднан Аль Раджив.
Цікаво, що це вперше в історії Каннського кінофестивалю участь в конкурсі брав фільм іракського режисера. Це була його дебютна робота.
Також відзначимо, що на початку кінофестивалю "Золоту пальмову гілку" за свої досягнення отримав легендарний актор Роберт Де Ніро.
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