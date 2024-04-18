5 найкращих додатків для зберігання вашої інформації у хмарі

OneDrive

OneDrive - чудовий варіант зберігання та синхронізації, доступний практично кожному. Він працює на всіх основних пристроях. Його функціональність та дизайн досягли точки простоти використання та надійності.

Якщо ви регулярно використовуєте застосунки Microsoft 365, включаючи онлайн-версії програм, використання OneDrive для зберігання та синхронізації дає реальні переваги. А користувачі Windows будуть раді тому, що їхній робочий стіл, документи та зображення надійно зберігаються у хмарі та автоматично відновлюються при покупці нового комп'ютера.

Це також відмінний варіант для тих, хто шукає вигідну онлайн-службу синхронізації та зберігання. Користувачі, які обрали безкоштовний тариф, можуть скористатися 5 ГБ дискового простору, що не є щедрою безкоштовною версією, яку ви можете знайти, але вона відповідає конкурентам.

Плюси

Відмінний інтерфейс

Клієнти для Android, iOS, Mac та Windows

Хороша інтеграція з Windows та Microsoft 365

Сильна онлайн-презентація фотографій та керування ними

Потужні можливості обміну файлами та спільного редагування

Мінуси

Менше безкоштовного сховища, ніж у деяких конкурентів

Не створює резервну копію всіх папок на диску

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IDrive

IDrive вже давно пропонує найкращі пропозиції щодо онлайн-синхронізації та зберігання даних, надаючи вам максимум місця за один долар і не обмежуючи кількість пристроїв, на яких ви його встановлюєте.

Крім цього, це ще й надійний сервіс із додатками для всіх основних платформ та безліччю функцій. Наприклад, ви можете налаштувати IDrive для резервного копіювання файлів на зовнішній жорсткий або мережний диск.

Є навіть підтримка створення повного образу диска, хоч вона обмежена версією Windows. Можливість архівування означає, що ви завжди зможете знайти файли, навіть якщо ви видалили їх на локальному комп'ютері.

IDrive призначений для тих, хто шукає кращу ціну за терабайт онлайн-сховища та служби синхронізації. Він також привабливий для тих, хто хоче скористатися перевагами його функцій архівування та безперервного резервного копіювання.

Плюси

Безкоштовне локальне резервне копіювання

Необмежена кількість пристроїв на один обліковий запис

Повністю зашифровано

Швидка швидкість завантаження

Відмінне співвідношення ціни та якості

Мінуси

Сховище не безлімітне

Обмежена підтримка Linux

Повне резервне копіювання образу диска лише для Windows

IDrive (фото: PCMag)

Google Drive

Google Drive має потужні можливості обміну файлами, і ви отримуєте більше безкоштовного місця для зберігання, ніж більшість конкурентів - 15 ГБ, хоча цей простір використовується спільно з Gmail.

Якщо ви використовуєте Google Drive, розгляньте можливість оплати облікового запису Google One. Це план передплати на пакет послуг, включаючи додаткове сховище хмари (від 1,99 долара на місяць за 100 ГБ), фотоефекти в Google Photos, підтримку по телефону або в чаті, знижки на продукти Google і службу VPN.

Google Drive - природний вибір для всіх, хто регулярно працює в Google Docs, Sheets та інших онлайн-додатках; він інтегрується з багатьма сторонніми онлайн-додатками як варіант хмарного сховища. Це також відмінний вибір для людей, яким потрібний щедрий безкоштовний онлайн-сервіс зберігання та синхронізації.

Плюси

Безкоштовне місце для зберігання

Відмінна спільна робота з пакетом підвищення продуктивності

Включає синхронізацію файлів між робочими столами

Безліч сторонніх інтеграцій

Кросплатформні програми

Мінуси

Немає захисту паролем для спільних файлів

Мобільні додатки можуть зробити більше; для всіх пов'язаних функцій потрібно кілька додатків

Деякі проблеми конфіденційності

Google Drive (фото: Cloudstoragebest)

Sync

Це надійний інструмент для зберігання файлів в Інтернеті та їх синхронізації між п'ятьма пристроями. Платні індивідуальні плани починаються з 96 доларів на рік за 2 ТБ дискового простору, що є конкурентоспроможною ціною. Він працює з Windows, macOS, iOS, Android та в Інтернеті, але не в Linux.

Це відмінний варіант для людей, які надають перевагу простоті надлишку функцій. Безкоштовний обліковий запис включає 5 ГБ дискового простору, що робить її конкурентоспроможною в порівнянні з більшістю інших великих сервісів.

Плюси

Просто та ефективно

Немає обмежень на розмір окремого файлу

Шифрування на стороні клієнта означає, що компанія не може отримати доступ до файлів

Працює тихо та непомітно

Підтримує синхронізацію до п'яти пристроїв

Мінуси

Немає прямої синхронізації з локальною мережею

Немає програми для Linux

Обмеження в п'ять пристроїв на обліковий запис, навіть платне

Sync (фото: Sync)

Apple iCloud

Apple iCloud є обов'язковим для користувачів iPhone та Mac, оскільки він створює резервні копії фотографій, документів та налаштувань на їхніх пристроях. Це один із найпростіших і найнадійніших сервісів зберігання та синхронізації.

Він не ідеальний для людей, яким подобається мати повний контроль над сховищем та синхронізацією, а у веб-клієнті відсутні деякі базові інструменти, такі як пошук.

Apple iCloud найкраще підходить для користувачів Mac, iPhone та iPad, які не хочуть надто багато думати про резервне копіювання та синхронізацію своїх файлів, особливо фотографій.

Плюси

Тісна інтеграція з продуктами Apple

Функціональний клієнт Windows та веб-доступ

Швидке завантаження

Мінуси

Немає клієнтів для Android чи Linux

Можна ділитися файлами лише з людьми, які мають Apple ID

Apple iCloud (фото: TechRepublic)