Найкращі дні для весілля у 2025 році

Найкращі дати для одруження у 2025 році за місячним календарем

Місячний календар може стати вашим надійним порадником при виборі дати для весілля. Місяць має значний вплив на наше життя, тому астрологи рекомендують звертати увагу на його фазу.

Найкращий час для створення шлюбу - період зростаючого Місяця, коли закохані можуть сподіватися на гармонійне та довготривале партнерство. Натомість Повня є не найкращим моментом для урочистостей, адже вона супроводжується емоційною нестабільністю.

2025 рік вважається особливим у плані астрології, адже це рік Чорної вдови, тому краще уникати поспішних рішень щодо весілля.

Православний календар та вибір дати для весілля

Церква також має свої правила щодо вінчання, які необхідно враховувати. У православному календарі 2025 року заборонено проводити обряд у вівторок, четвер і суботу, а також у періоди великих постів та днів перед релігійними святами.

Наприклад, у березні жодного дня не дозволено для вінчання, тоді як у вересні лише 20 вересня є прийнятною датою. Плануючи церковне весілля, важливо поєднувати релігійні рекомендації з місячним календарем для досягнення гармонії у вашому рішенні.

Народні прикмети та місяці для шлюбу

За народними прикметами, кожен місяць має свою енергетику для створення сім’ї. Наприклад, травень вважається несприятливим через можливі сумніви, а лютий сприяє гармонії у стосунках. Червень приносить новизну та відчуття закоханості, тоді як осінні місяці забезпечують спокій та довіру.

Грудень символізує розвиток і кохання, але уникайте днів із числом 13 або дат, сума яких дорівнює 18. Такі числа вважаються нещасливими й можуть принести труднощі у шлюбному житті.

Для весілля варто вибирати сприятливу дату (фото: Freepik.com)

Символічні та дзеркальні дати для церемонії

2025 рік пропонує багато символічних дат, які ідеально підходять для одруження. Наприклад, 14 лютого - День закоханих, 21 червня - найдовший день року, або 15 вересня - романтичний початок осені.

Особливу увагу варто звернути на дзеркальні дати, такі як 02.02.2025, 05.05.2025, 07.07.2025 тощо. Вважається, що такі дати мають сильну позитивну енергію, яка може позитивно вплинути на спільне майбутнє молодят.

Обирайте дату ретельно, враховуючи астрологічні поради, народні прикмети та особисті вподобання, адже шлюбний день - це початок нового, важливого етапу у вашому житті.

Сприятливі дні для одруження у 2025 році

Січень: 2, 6, 23, 27.

Лютий: 2, 3, 24, 26.

Березень: 3, 5, 24, 26.

Квітень: 2, 22, 30.

Травень: 2, 21, 24, 31.

Червень: 2, 20, 23, 30.

Липень: 2, 23, 28.

Серпень: 20, 21, 26.

Вересень: 16, 22, 28.

Жовтень: 1, 15, 27.

Листопад: 19, 20, 26.

Грудень: 17, 18, 22, 24.