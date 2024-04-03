Найкраще національне вбрання. Українка феєрично перемогла на престижному конкурсі в ОАЕ (фото)

Українка Анна Бондар перемогла у номінації "Найкраще традиційне вбрання" на щорічному конкурсі Style Stakes, який відбувся 30 березня в ОАЕ у межах чи не найпрестижніших кінних перегонів у світі - Dubai World Cup 2024.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The National News, "Емірати сьогодні", Visit Dubai.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про кінний турнір, "модний" конкурс та перемогу українки.

Що треба знати про цей турнір

Dubai World Cup - один із найвизначніших турнірів у світі кінного спорту. Він закриває кінний сезон у Дубаї (ОАЕ) і є найбільшою світською подією.

Ці кінні змагання були засновані віце-президентом і прем'єр-міністром ОАЕ, правителем Дубая шейхом Мохаммедом бін Рашидом Аль Мактумом у 1996 році.

У Dubai World Cup беруть участь найкращі чистокровні скакуни з усього світу.

Цьогорічний захід відбувся 30 березня на іподромі Meydan Racecourse. Загальний призовий фонд турніру становив близько 30,5 мільйона доларів.

Основне про Style Stakes

У межах Dubai World Cup щорічно проводиться інший традиційний конкурс - Style Stakes. На ньому учасники демонструють найоригінальніше та найкрасивіше вбрання (допоки найкращі жокеї та коні світу змагаються за перемогу).

Dubai World Cup в цілому широко демонструє моду в Дубаї та збирає "під своє крило" зіркових знаменитостей, впливових осіб і навіть членів королівських сімей.

Жінки приходять у вишуканих сукнях і капелюшках, а чоловіки - в ідеально зшитих костюмах і різних головних уборах.

Учасники конкурсу Style Stakes (фото: Antonie Robertson/The National)

Style Stakes проводять у спеціально відведеній для цього зоні. Конкурс дозволяє виграти призи до 200 тис. дирхамів (близько 2 млн гривень) і складається із різних номінацій:

"Найкраще жіноче вбрання"

"Найкраще чоловіче вбрання"

"Найкраще вбрання для пари"

"Найбільш креативний капелюх"

"Найкраще традиційне вбрання" тощо

Як українка перемогла у "модному" конкурсі

Цього року в номінації "Найкраще традиційне вбрання", що демонструє культурну спадщину країни, перемогла наша співгромадянка Анна Бондар.

Нагородження переможиці (фото: з особистого архіву Анни Бондар)

Дівчина розповіла, що минулого разу відвідувала кінні змагання Dubai World Cup разом із чоловіком і тоді була вдягнена у жовто-блакитну сукню в національних кольорах та вінок.

"Вже того року люди мене запитували, чи беру я участь у конкурсі. Але тоді я, на жаль, про нього не знала. А коли довідалась, то вже було пізно реєструватися для участі. Тому я вирішила, що заздалегідь підготуюся і прийду цього року", - розповіла переможниця.

До перемоги українка готувалась заздалегідь (фото: Antonie Robertson/The National)

Вона уточнила, що купила яскраву жовто-блакитну сукню (в національних кольорах) від української дизайнерки Юлії Магдич.

"Обруч і букет з пшениці замовила в майстрині Наталії зі Львова, яка виготовляє дуже цікаві аксесуари. Я хотіла, щоб це були не штучні квіти, а саме колоски пшениці, які асоціюються з Україною", - поділилась Анна.

Крім того, її образ був доповнений:

сережками з колосочками від дизайнерки Світлани Бевзи

керамічною обручкою у вигляді білої голубки від бренду TSVITE TEREN ("цвіте терен")

Вишуканий головний убір і прикраси (фото: з особистого архіву Анни Бондар)

На думку Бондар, вони "надали автентичності й завершеності образу".

"Більше я нічого не додавала - важливо було, щоб усе гармонійно поєднувалося, і кожна деталь мала сенс", - уточнила дівчина.

Місія українки на конкурсі

Анна зізналась, що в цілому брала участь у трьох номінаціях: "Найкраще традиційне вбрання", "Найкращий капелюшок" і "Найкращий образ".

Українка під час конкурсу (фото: з особистого архіву Анни Бондар)

"Мені здається, що все вдалося, образ був дуже помітним... Навіть здалеку всім було видно, що я представляю Україну. Багато людей підходили й говорили, що підтримують нашу країну, фотографувалися, постили фото в соцмережах", - розповіла українка.

Вона додала, що мала власну місію - нагадати світу про Україну на великому заході, де зібралося понад 40 тисяч людей з різних країн, а також показати нашу культурну спадщину.

"На жаль, я не могла у своїй промові після перемоги говорити про політичні моменти, але наголосила на важливості приносити в цей світ більше добра й краси. Дуже рада, що все вийшло. Що вдалося привернути увагу. Що Україна прозвучала на такій великій події", - підсумувала дівчина.