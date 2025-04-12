Ці солодощі можна їсти щодня - і не товстіти: найкорисніші варіанти
Деякі види солодощів, за умови суворого контролю порцій та правильного вибору, можна дозволити собі навіть щодня, не завдаючи значної шкоди фігурі.
Які саме види смаколиків можна собі дозволяти кожен день - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Натуральні солодощі на основі пектину та фруктів
На перших позиціях у списку "дозволених" солодощів часто стоять ті, що виготовлені на основі фруктового пюре та натуральних загусників, таких як пектин чи агар-агар.
Мармелад
Якісний мармелад містить пектин, який позитивно впливає на травлення. Рекомендована денна порція становить близько 25-30 грамів. Калорійність натурального мармеладу – приблизно 300 ккал на 100 г. Важливо обирати продукт з мінімальним вмістом цукру та без штучних барвників.
Пастила (без цукру)
Натуральна пастила, виготовлена з яблучного або ягідного пюре без додавання цукру (або з мінімальною кількістю меду), також вважається непоганим варіантом. Її калорійність становить близько 300-320 ккал на 100 г. Однак, навіть якщо пастила "без цукру", вона містить природні фруктові цукри та калорії, тому порція має бути невеликою.
Зефір
Цей повітряний десерт також може бути в списку дозволених, якщо він виготовлений на основі яблучного пюре, яєчних білків та агар-агару чи пектину. Калорійність - близько 350 ккал на 100 г. Знову ж таки, ключовим є склад (мінімум цукру) та розмір порції (одна невелика зефірка).
Гіркий шоколад - у мікродозах
Шоколад також може бути присутнім у раціоні тих, хто стежить за вагою. Однак перевагу слід віддавати гіркому шоколаду з вмістом какао не менше 70%. Важливо, щоб у складі не було горіхів, родзинок, карамелі та інших калорійних добавок. Добова норма такого шоколаду дуже мала – не більше 15 грамів. Гіркий шоколад багатий на антиоксиданти, але залишається висококалорійним продуктом.
Мед та сухофрукти
Для задоволення тяги до солодкого можна використовувати натуральні альтернативи:
Мед
Допускається 1-2 чайні ложки на день, наприклад, додані до каші, сиру або чаю. Пам'ятайте, що мед - це переважно фруктоза та глюкоза, тобто цукри.
Сухофрукти
Курага, чорнослив, фініки, родзинки багаті на клітковину та мікроелементи, але дуже концентровані за вмістом цукру та калорій. Безпечна денна порція – близько 30 грамів.
Коли і як їсти солодощі?
Важливим є не тільки те, що їсти, але і коли. Рекомендується вживати обрані солодощі у першій половині дня, бажано після основного прийому їжі (наприклад, після сніданку чи обіду). Це допоможе уникнути різких стрибків цукру в крові та дасть організму час витратити отримані калорії протягом дня.
Важливе застереження
Варто чітко розуміти: жодні солодощі не є "вільними" продуктами, які можна їсти без обмежень. Наведені порції є орієнтовними і дуже невеликими. Можливість "без шкоди" включити їх у раціон залежить від вашого загального добового калоражу, рівня фізичної активності та збалансованості харчування загалом. Ключ до успіху - це поміркованість, усвідомлений вибір якісних продуктів та суворий контроль порцій. Перш ніж вносити будь-які зміни до раціону, особливо під час зниження ваги, варто проконсультуватися з лікарем або дієтологом.
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В матеріалі використані поради дієтологів, сайт МОЗ, Wikipedia, таблиця калорійності продуктів.
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