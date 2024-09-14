Найказковіша споруда Центральної України: костел Святої Клари у Городківці

Будівництво і архітектура

На початку 20 сторіччя ініціатором будівництва храму був польський письменник Євстафій Івановський, який присвятив костел святій Кларі, покровительці його матері. Хоч сам письменник не дожив до завершення будівництва, проєкт було продовжено його родичами, і у 1913 році костел відкрили.

За будівництво відповідали польські майстри під керівництвом архітектора Яблонського. Його проєкт поєднує елементи романського та готичного стилів, завдяки чому костел має вид середньовічного замку, що надає йому особливого шарму.

Будівля з каменю і цегли, покрита червоною черепицею, привезеною з Польщі, має вишукані вітражі, а інтер'єр прикрашає величезна кришталева люстра. Також у костелі був власний орган.

Костел з іншого ракурса (фото: Вікіпедія)

Костел у ХХ сторіччі

Першим настоятелем костелу став Станіслав Гурський, однак у 1935 році храм закрили, і він почав використовуватися як сільський клуб.

Під час Другої світової війни костел відновив свою релігійну діяльність, але після її завершення його знову закрили і перетворили на склад.

Лише у 1989 році святиню повернули римо-католицькій громаді, після чого провели реставрацію, відновивши богослужіння. Зараз костел належить ордену Босих Кармелітів.

У архітектурі гармонійно поєднані різні стилі (фото: Вікіпедія)

Сучасний стан

Сьогодні костел святої Клари зберігся у чудовому стані і став важливою архітектурною пам'яткою Житомирщини. Його мальовниче розташування на березі ставка та неперевершений вигляд приваблюють численних туристів.

Відвідувачів вражає як зовнішня архітектура будівлі, так і її внутрішнє оздоблення, зокрема кольорові вітражі та акустика приміщення, що підсилює звучання органу.

Костел святої Клари в Городківці є однією з найпривабливіших архітектурних пам'яток Житомирської області, яка вражає не тільки своєю історією, але й неймовірною красою та гармонійним поєднанням архітектурних стилів.

Поєднання романського та готичного стилів, витончені кольорові вітражі та масивна кришталева люстра всередині створюють атмосферу справжнього духовного простору, де кожен відвідувач відчуває спокій та натхнення.

Всередині костелу (фото: 100travels.com.ua)