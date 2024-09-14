Самое сказочное сооружение Центральной Украины: костёл Святой Клары в Городковке

Костел святой Клары расположен в селе Городковка Житомирской области, на берегу живописного пруда, и известен своей сказочной архитектурой. Этот храм, построенный в неоготическом стиле, отличается среди других зданий Центральной Украины своим уникальным видом, что привлекает туристов. Какое происхождение имеет этот "сказочный замок"?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает романтическую историю создания костела святой Клары Житомирской области и его сегодняшнего состояния.
В начале 20 века инициатором строительства храма был польский писатель Евстафий Ивановский, посвятивший костел святой Кларе, покровительнице его матери. Хотя сам писатель не дожил до завершения строительства, проект был продолжен родственниками, и в 1913 году костел открыли.
За строительство отвечали польские мастера под руководством архитектора Яблонского. Его проект сочетает элементы романского и готического стилей, благодаря чему костел имеет вид средневекового замка, что придает ему особый шарм.
Здание из камня и кирпича, покрытое красной черепицей, привезенной из Польши, имеет изысканные витражи, а интерьер украшает огромная хрустальная люстра. Также у костела был собственный орган.
Первым настоятелем костела стал Станислав Гурский, однако в 1935 году храм был закрыт, и он начал использоваться как сельский клуб.
Во время Второй мировой войны костел возобновил свою религиозную деятельность, но после ее завершения его снова закрыли и превратили в склад.
Только в 1989 году святыню вернули римско-католической общине, после чего провели реставрацию, возобновив богослужение. Сейчас костел принадлежит ордену Босых Кармелитов.
Сегодня костел святой Клары сохранился в отличном состоянии и стал важным архитектурным памятником Житомирщины. Его живописное расположение на берегу пруда и непревзойденный вид привлекают многочисленных туристов.
Посетителей поражает как внешняя архитектура здания, так и ее внутренняя отделка, в частности, цветные витражи и акустика помещения, что усиливает звучание органа.
Костел святой Клары в Городковке является одним из самых привлекательных архитектурных памятников Житомирской области, поражающим не только своей историей, но и невероятной красотой и гармоничным сочетанием архитектурных стилей.
Сочетание романского и готического стилей, изящные цветные витражи и массивная хрустальная люстра внутри создают атмосферу настоящего духовного пространства, где каждый посетитель чувствует покой и вдохновение.
Раньше мы писали о замке Радомысль, где можно увидеть уникальные иконы и старинную бумагодельню.
Читайте также о тайнах Аккерманской крепости, существующей многие столетия.
При написании материала использовались следующие источники: сайты Drymba.ua, 100travels.com.ua, Википедия.