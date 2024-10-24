Найгірше положення Юпітера: що обіцяє астрологічний прогноз на 24 жовтня

Прогноз астропогоди на 24 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Критичний день зміни фази Місяця. Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів", - радить Соловйова.

"Це період мудрості, осягнення знань, наук і ремесел. Будь-які знання легко сприймаються та засвоюються. Настає час досягнення мети, він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Головна умова - повна зосередженість на найбільш важливій задачі та пошуку необхідної інформації для її вирішення. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності", - додала вона.

Цього дня можна знайти оригінальні ідеї для вирішення старих проблем. Усі знання треба використовувати лише з добрими намірами. Період сприяє прогнозуванню майбутнього.

"Проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію. Рекомендується вживати багато рослинної їжі, ходити пішки, займатися фізичними вправами", - розповіла астролог.

Гороскоп на 24 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

"24 жовтня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи", - зазначила Соловйова.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. До 4-го лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним", - також додала вона.

Астролог радить уникати балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Це чудовий час, щоб розширити свої знання.

"Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного", - пояснила експерт.

Що треба зробити 24 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Як Місяць вплине на цей день

24-го жовтня з 19:48 до 21:42 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитись у королівському градусі Лева.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості.Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям", - пояснила астролог.

Це - градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Основні їхні характеристики, зазначила Соловйова, саме у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила.

"Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням. Градус надає імпозантності, величності та королівського умиротворення. Необхідно зсередини генерувати та підтримувати у собі стани щастя, радості, задоволеності, щедрості аби реалізувати усі позитивні можливості такого положення", - резюмувала експерт.