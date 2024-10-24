Худшее положение Юпитера: что обещает астрологический прогноз на 24 октября

Прогноз астропогоды на 24 октября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещение парикмахерской. Критический день смены фазы Луны. Не рекомендуется групповая работа. Избегайте резких движений", - советует Соловьева.

"Это период мудрости, постижения знаний, наук и ремесел. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются. Наступает время достижения цели, он связан с устойчивостью, вселенским законом, книгами. Главное условие – полное сосредоточение на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее разрешения. Повышаются интуиция и интеллектуальные способности", - добавила она.

В этот день можно найти оригинальные идеи для решения старых проблем. Все знания нужно использовать только с благими намерениями. Период способствует прогнозированию будущего.

"Проявляйте альтруизм, передавайте свой опыт другим, готовьте учеников, накапливайте знания и информацию. Рекомендуется употреблять много растительной пищи, ходить пешком, заниматься физическими упражнениями", - рассказала астролог.

Гороскоп на 24 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

"24 октября - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы", - отметила Соловьева.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. До 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным", - также добавила она.

Астролог советует избегать болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Это отличное время, чтобы расширить свои знания.

"Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему зарубежному", - объяснила эксперт.

Что нужно сделать 24 октября (иллюстрация: freepik.com)

Как Луна повлияет на этот день

24 октября с 19:48 до 21:42 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Льва.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью", - пояснила астролог.

Это - градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. Основные их характеристики, отметила Соловьева, именно во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и нравственная сила.

"Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успеваемостью и невероятным везением. Градус придает импозантность, величество и королевское умиротворение. Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости или щедрости или реализовать все положительные возможности такого положения", - резюмировала эксперт.