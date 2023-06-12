Найгірше і найкраще бомбосховища Києва. Дивіться, як вони виглядають (фото і відео)

Який вигляд має найгірше бомбосховище столиці

"Після нещодавніх трагічних подій в Києві із загибеллю людей, яких не пустили в укриття, ми вирішили власними силами провести неофіційну інспекцію подібних обʼєктів. На прикладі 4-х різних бомбосховищ ми покажемо справжній стан речей - від повної руїни до зразкових обʼєктів", - заявляє.

Найгірше бомбосховище за оцінкою блогера розташоване біля Караваєвих дач. Воно збереглося ще з радянських часів. Це укриття є одним із найбільших у Києві, воно може вмістити кілька тисяч людей одночасно.

Втім зайти у це бомбосховище непросто. Вхід та коридор захаращені сміттям, залізних герметичних дверей немає, а саме сховище часткового затоплене водою.

Ось так виглядає одне зі столичних укриттів (скриншот)

Через підвищену вологість у приміщенні стіни покрились цвіллю і грибком, а на матрацах виникла гниль. Баки для води заржавіли, вентиляційна система також перебуває у жахливому стані.

З початком повномасштабної війни до укриття провели електроенергію, але світло є не у всіх приміщеннях бомбосховища.

Блогер наголошує, що в укритті є дизельні генератори, які мали б виробляти струм у випадку знищення об'єктів інфраструктури. Але цю міні-станцію розікрали.

Ось так виглядає одне зі столичних укриттів (скриншот)

Як виглядає найкраще бомбосховище Києва

Найкращим визначили укриття однієї з київських лікарень. Воно навіть має відповідну нагороду.

У цьому бомбосховищі є багато ліжок для пацієнтів, холодильник та світло. Приміщення чисте та охайне. Також тут є декілька стерильних операційних кімнат, дизельна генераторна станція і навіть фільтраційна установка для очищення повітря.

Ось так виглядає найкраще бомбосховище столиці (скриншот)

Також у бомбосховищі є окрема кімната з холодильником, мікрохвильовкою та бойлером.

Більше про ревізію бомбосховищ Києва дивіться у відео.