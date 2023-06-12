Найгірше і найкраще бомбосховища Києва. Дивіться, як вони виглядають (фото і відео)

Попри те, що повномасштабна війна триває вже понад рік, у Києві досі не всі бомбосховища облаштовані за рекомендованими нормами. А деякі із них взагалі не придатні для переховування людей.
Про те, як виглядають найкраще та найгірше бомбосховища Києва, показав блогер Степанець на своєму каналі You Tube.
"Після нещодавніх трагічних подій в Києві із загибеллю людей, яких не пустили в укриття, ми вирішили власними силами провести неофіційну інспекцію подібних обʼєктів. На прикладі 4-х різних бомбосховищ ми покажемо справжній стан речей - від повної руїни до зразкових обʼєктів", - заявляє.
Найгірше бомбосховище за оцінкою блогера розташоване біля Караваєвих дач. Воно збереглося ще з радянських часів. Це укриття є одним із найбільших у Києві, воно може вмістити кілька тисяч людей одночасно.
Втім зайти у це бомбосховище непросто. Вхід та коридор захаращені сміттям, залізних герметичних дверей немає, а саме сховище часткового затоплене водою.
Через підвищену вологість у приміщенні стіни покрились цвіллю і грибком, а на матрацах виникла гниль. Баки для води заржавіли, вентиляційна система також перебуває у жахливому стані.
З початком повномасштабної війни до укриття провели електроенергію, але світло є не у всіх приміщеннях бомбосховища.
Блогер наголошує, що в укритті є дизельні генератори, які мали б виробляти струм у випадку знищення об'єктів інфраструктури. Але цю міні-станцію розікрали.
Найкращим визначили укриття однієї з київських лікарень. Воно навіть має відповідну нагороду.
У цьому бомбосховищі є багато ліжок для пацієнтів, холодильник та світло. Приміщення чисте та охайне. Також тут є декілька стерильних операційних кімнат, дизельна генераторна станція і навіть фільтраційна установка для очищення повітря.
Також у бомбосховищі є окрема кімната з холодильником, мікрохвильовкою та бойлером.
Більше про ревізію бомбосховищ Києва дивіться у відео.
Раніше ми писали про те, що не так з бомбосховищами в Україні та хто має відповідати за їхній незадовільний стан.
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