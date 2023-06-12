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Худшее и лучшее бомбоубежища Киева. Смотрите, как они выглядят (фото и видео)

Какой вид имеет лучшее и самое худшее бомбоубежища Киева (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Несмотря на то, что полномасштабная война длится уже больше года, в Киеве до сих пор не все бомбоубежища обустроены по рекомендованным нормам. А некоторые из них вообще не пригодны для пребывания людей.

О том, как выглядят самые лучшее и худшее бомбоубежища Киева, показал блоггер Степанец на своем канале You Tube.

Как выглядит худшее бомбоубежище столицы

"После недавних трагических событий в Киеве с гибелью людей, которых не пустили в укрытие, мы решили собственными силами провести неофициальную инспекцию подобных объектов. На примере 4 разных бомбоубежищ мы покажем настоящее положение вещей - от полного разрушения до образцовых объектов", - заявляет блогер.

Худшее бомбоубежище по оценке блогера расположено возле Караваевых дач. Оно сохранилось еще с советских времен. Это укрытие является одним из самых больших в Киеве, оно может вместить несколько тысяч человек одновременно.

Однако зайти в это бомбоубежище непросто. Вход и коридор захламлены мусором, железных герметичных дверей нет, а само укрытие частичного затоплено водой.

Вот так выглядит одно из столичных укрытий (скриншот)

Из-за повышенной влажности в помещении стены покрылись плесенью и грибком, а на матрацах возникла гниль. Баки для воды поржавели, вентиляционная система также находится в ужасающем состоянии.

С началом полномасштабной войны до укрытия провели электроэнергию, но свет есть не во всех помещениях бомбоубежища.

Блогер отмечает, что в укрытии есть дизельные генераторы, которые должны производить ток в случае уничтожения объектов инфраструктуры. Но эту мини-станцию разворовали.

Вот так выглядит одно из столичных укрытий (скриншот)

Как выглядит лучшее бомбоубежище Киева

Лучшим определили укрытие одной из киевских больниц. Оно даже имеет соответствующую награду.

В этом бомбоубежище есть много кроватей для пациентов, холодильник и свет. Помещение чистое и уютное. Также здесь есть несколько стерильных операционных комнат, дизельная генераторная станция и даже фильтрационная установка для очистки воздуха.

Вот так выглядит лучшее бомбоубежище столицы (скриншот)

Также в бомбоубежище есть отдельная комната с холодильником, микроволновкой и бойлером.

Больше о ревизии бомбоубежищ Киева смотрите в видео.

Раньше мы писали о том, что не так с бомбоубежищами в Украине.

Читайте также о том, что городские власти Львова обвинили в списании десятка бомбоубежищ во время войны.

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Киев