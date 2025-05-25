Найгірша олія, яка продається в магазинах: не варто на неї навіть дивитись!

Погана олія: на що звернути увагу

Одним з ключових факторів є ступінь обробки олії. Багато рослинних олій, особливо рафіновані, проходять інтенсивну промислову обробку, яка включає високі температури, використання хімічних розчинників та процес дезодорації.

В результаті такої обробки олія може втрачати частину своїх корисних речовин, а також утворювати небажані сполуки.

До олій, які часто піддаються високому ступеню обробки, належать, зокрема, кукурудзяна, соєва, соняшникова, сафлорова та рапсова олії. Хоча ці олії є одними з найпоширеніших на полицях магазинів, їхнє надмірне споживання викликає певні занепокоєння серед фахівців.

Однією з причин є дисбаланс між омега-3 та омега-6 жирними кислотами. Більшість цих олій містять значно більше омега-6 жирних кислот, ніж омега-3.

Надмірне споживання омега-6 жирних кислот, особливо за недостатнього вживання омега-3, може сприяти розвитку запальних процесів в організмі, що в свою чергу пов'язано з ризиком виникнення серцево-судинних захворювань та інших хронічних недуг.

Окрему увагу слід приділити оліям, які зазнали процесу часткової гідрогенізації. Цей процес використовується для перетворення рідких рослинних олій у тверді або напівтверді жири, що робить їх більш придатними для використання у харчовій промисловості (наприклад, для виробництва маргарину або кондитерських жирів).

Однак в результаті часткової гідрогенізації утворюються трансжири, які є вкрай шкідливими для здоров'я. Трансжири підвищують рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та знижують рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ), значно збільшуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету та навіть деяких видів раку.

Хоча останнім часом виробники намагаються зменшити використання частково гідрогенізованих олій, все ж таки варто уважно вивчати склад продуктів на наявність таких інгредієнтів, як "частково гідрогенізована рослинна олія" або "гідрогенізований жир". Якщо такий компонент присутній у складі олії (або продукту, де вона використовується), краще відмовитися від її вживання.

Крім того, деякі рослинні олії, наприклад, кукурудзяна, можуть бути отримані з генетично модифікованих (ГМО) культур. Хоча наукові дослідження щодо впливу ГМО на здоров'я людини все ще тривають, багато споживачів віддають перевагу продуктам, які не містять ГМО. Якщо для вас це є важливим фактором, звертайте увагу на відповідне маркування на упаковці олії.

Що ж стосується методу екстракції олії, то кращим варіантом вважається олія холодного віджиму. Цей метод дозволяє зберегти більшість корисних речовин, вітамінів та антиоксидантів, які містяться в насінні або плодах. Олії гарячого віджиму або екстракції з використанням хімічних розчинників можуть мати нижчу харчову цінність.

Яку рослинну олію можна вважати менш бажаною для регулярного вживання?

Рафіновані олії з високим ступенем обробки

Кукурудзяна, соєва, соняшникова, сафлорова, рапсова олії, особливо якщо вони рафіновані, можуть мати меншу кількість корисних речовин та дисбаланс омега-3 та омега-6 жирних кислот.

Частково гідрогенізовані олії

Будь-яка олія, яка містить трансжири, є вкрай шкідливою для здоров'я і її слід уникати.

Олії невідомого походження або від неперевірених виробників

Низька ціна може бути ознакою використання неякісної сировини або порушення технології виробництва.

Яка олія корисна для організму