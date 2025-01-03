Найгірша риса кожного знака Зодіаку: Скорпіони - мстиві, Стрільці - непередбачувані

Кожен астрологічний символ володіє набором унікальних якостей, і не завжди вони хороші. Задля того, аби ще краще пізнати себе, варто розуміти свою "темну сторону" і знати слабкі місця.
Тому астрологи назвали найгіршу рису кожного знака Зодіаку, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World пише про це детальніше.
Цей знак легко спалахує, коли його щось не влаштовує. Він готовий влаштувати істерику, після якої йому може бути соромно.
Телець не може відмовитися від власної правоти, навіть коли помиляється. Він не відступатиме від сварки й не змінить свою думку, незважаючи ні на що.
Вони мають гострий язик та чарівний характер. Такі риси дозволяють їм обманювати інших і часто показувати себе не тими, ким вони є насправді.
Це надзвичайно приватний знак Зодіаку, схильний до таємниць та підступності. Ви ніколи не здогадаєтеся, що він насправді задумав чи про що думає.
Попри свою харизму та впевненість, Лев має крихке его. Якщо він не отримуватиме похвали чи уваги, то може поводитися просто жахливо.
Діва дуже розумна і спостережлива, має відмінні навички спілкування. Вона легко помічає чужі недоліки та без вагань вказує на них.
Терези схильні погоджуватися з тими, хто поруч, але згодом можуть демонструвати зовсім іншу позицію. Через це іноді важко зрозуміти, що вони насправді думають.
Якщо ви коли-небудь нашкодите Скорпіону, знайте: він жадатиме помсти. Навіть якщо це займе деякий час, він обов'язково досягне свого.
Стрілець розкутий і спонтанний, але його непередбачуваність може викликати дискомфорт і навіть лякати.
Цей знак ставить перед собою амбітні цілі й досягає їх за будь-яку ціну. Козеріг виглядає холодним та лякаючим через свою стоїчність.
Водолій за своєю природою нетрадиційний і суперечливий. Навіть якщо ви попросите його щось зробити, він зробить навпаки, бо не терпить контроль.
Риби дуже яскраво переживають емоції. Вони схильні до меланхолії та депресії, і їм часто важко побачити світло навколо.
Раніше астролог розсекретила, кому Новий рік принесе радість, зміни та гроші.
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