Найгарніше небесне явище за весь рік! Де та коли спостерігати за потоком Оріоніди

Любителі астрономічних явищ зможуть спостерігати ще одне, найфеєричніше з них, уже цими вихідними! Потік Оріоніди триватиме ще майже місяць, проте його пік припадає на найближчі дні.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science Alert розповідає, що відомо про цьогорічний потік Оріоніди та де спостерігати цю красу.

Коли найкраще спостерігати метеоритний дощ

Оріоніди досягнуть свого піка між північчю та світанком 21 жовтня. Так само яскрвво їх можна буде побачити й у неділю рано-вранці. У ці дні і в північній, і в південній півкулі буде видно до 20 метеорів на годину.

Метеорний потік Оріоніди відомий своїми метеорами, які, за даними NASA, мчать зі швидкістю близько 66 км/с до атмосфери Землі.

Це означає, що вони можуть залишати за собою радіаційні сліди, які видно на небі від кількох секунд до хвилин. Оріоніди також можуть створювати вогняні кулі, тобто метеори, які сяють надзвичайно яскраво протягом кількох секунд, перш ніж згаснути.

Для того, щоб якнайкраще побачити метеоритний дощ, знайдіть місце з поганим освітленням і просто чекайте. Оскільки Україна розташована в північній півкулі, ляжте ногами на південний схід. За пів години ви звикнете до темряви та побачите перші метеори.

Спробуйте знайти на небі сузір'я Оріона, щоб знати, де з'являться метеори. Найпростіший спосіб це зробити - пошукати пояс Оріона. Він утворений із трьох зірок, які розташовані майже рівномірно по прямій лінії.

У радіусі 45-90 градусів від нього ви добре побачите Оріоніди.