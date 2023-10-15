"Там щось має бути": астроном про шанси виявити позаземне життя у космосі

Людство вже давно шукає сліди інопланетних цивілізацій у космосі, але поки що їх не вдалося виявити. Втім наскільки реальні шанси, що вони там взагалі можуть існувати?

Чи є у всесвіті планета-двійник Землі

"Астрономи намагаються знайти планету схожу на Землю, але "рідної сестри" ще не знайшли. Є планети з твердими поверхнями - тобто екзопланети, які обертаються біля інших зірок, а не біля Сонця. Але планета схожа на Землю точно є і ми її обов ' язково знайдемо. Але от чи є вже там життя - це складніше питання... Зараз нові телескопи - Джеймс Вебб і наступні покоління будуть зосереджувати увагу на цьому питанні", - пояснив науковець.

Він додав, що з 60-х років є програма пошуку радіосигналів від інших цивілізацій, радіотелескопи за цим спостерігають. А є інший варіант для пошуку позаземного життя - треба вивчати атмосферу інших планет.

"Якщо ми знайдемо там газ, який на Землі може з ' явитись тільки в наслідок діяльності людини, це може бути свідченням, що хтось там таки є. Це не буде 100% доказом, що там є розумні істоти, бо можливо там відбуваються якісь процеси, природні для цих умов", - розповів Крячко.

Науковець наголосив, що складніше питання - виявлення розумного життя.

"Зараз відкрили близько 10 тисяч планет, а насправді їх мільйони у нашій галактиці, а у всесвіті таких галактик багато. Чому ж з нами ніхто не зв ' язався за цей час? Це так званий парадокс Фермі", - додав астроном.

Цей парадокс у тому, що всесвіт настільки великий, що у ньому точно мало б існувати ще якесь життя, а те, що люди його не знаходять - парадоксально.

"Землі близько 4,5 мільярда років, а є зорі, яким 10 мільярдів і біля них планети виникли можливо значно раніше за Землю. Відповідно, цивілізації на них могли з’явитись раніше за нашу. Вони б вже могли освоїти свою планетну систему і літати між зорями, і до нас прилетіти, але їх немає. Ось це парадокс Фермі", - пояснив науковець.

Чи може існувати позаземне життя

"Я вважаю, що там щось має бути. Якщо просте життя - то 100%. А чому нема проявів цивілізації, то тут можна вже гадати. Можливо тривалість їхнього життя та існування коротка. Мабуть, і земляни самі себе знищать, якщо ми будемо так себе поводити - із Землею, природою, і з людством у цілому. У нас забруднені води та атмосфера. Ми не дбаємо про довкілля належним чином", - каже астроном.

Він зазначає, що може бути багато причин, що людство дійде до цієї межі. Водночас додає, якщо людство правильно розвивалось і не воювало, то змогло б колонізувати навіть Марс та Місяць.