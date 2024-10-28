Найефективніші заговори на залучення грошей

Грошові прикмети на кожен день

Щоб залучити фінансову удачу, щодня виконуйте прості дії:

Понеділок. Для фінансового добробуту попросіть у сусідів трохи солі. Це, за віруваннями, привабить у ваш дім прибуток до кінця тижня.

Для фінансового добробуту попросіть у сусідів трохи солі. Це, за віруваннями, привабить у ваш дім прибуток до кінця тижня. Вівторок. Якщо, виходячи з дому, ви випадково спіткнулися, вважайте це добрим знаком. Очікуйте незабаром вигідної пропозиції або шансів на додатковий дохід.

Якщо, виходячи з дому, ви випадково спіткнулися, вважайте це добрим знаком. Очікуйте незабаром вигідної пропозиції або шансів на додатковий дохід. Середа. Спечіть пироги чи інші ласощі, щоб запросити гроші в дім. Випічка в середу вважається символом гостинності та добробуту.

Спечіть пироги чи інші ласощі, щоб запросити гроші в дім. Випічка в середу вважається символом гостинності та добробуту. Четвер. Чудовий день для повернення боргів. Віддавши борг цього дня, ви посилите можливість фінансового приросту для себе в майбутньому.

Чудовий день для повернення боргів. Віддавши борг цього дня, ви посилите можливість фінансового приросту для себе в майбутньому. П’ятниця. Поділіться приготованою їжею з сусідами, це забезпечить достаток у вашому домі. Народна мудрість каже, що щедрість повертається сторицею.

Поділіться приготованою їжею з сусідами, це забезпечить достаток у вашому домі. Народна мудрість каже, що щедрість повертається сторицею. Субота. Розсипте трохи рису за порогом. Це створить символічну доріжку, по якій гроші легко знайдуть ваш дім.

Розсипте трохи рису за порогом. Це створить символічну доріжку, по якій гроші легко знайдуть ваш дім. Неділя. Аби швидко розрахуватися з боргами, помийте все взуття в домі. А якщо хочете привернути до оселі достаток, господині варто трохи походити босоніж по підлозі вранці, залучаючи таким чином силу землі для добробуту.

Користуйтеся цими простими прикметами щотижня, аби залучити позитивну енергію і достаток у своє життя.

Змова від зайвих витрат

Іноді людина систематично витрачає гроші на речі, без яких цілком могла б обійтися. Щоб не спускати фінанси на дурниці, прочитайте на гаманець спеціальну змову від зайвих витрат.

Гаманець - для грошей дім,

Дуже їм затишно в ньому.

Він копійкам рахунок веде,

Кожну монету береже.

Відведи від нього зайві витрати,

Щоб були ми багаті,

І на кожну мою витрату,

Подаруй подвійний дохід.

Цю змову можна читати перед кожним походом в магазин. Незабаром ви з подивом помітите, що стали набагато обачніше здійснювати покупки та купуєте тільки те, що вам дійсно необхідно.

Змова на скарбничку

Заговорити можна не тільки нову скарбничку, а й ту, якою ви вже давно користуєтеся. Для цього вам знадобляться ефірні олії кориці й апельсина. Ними потрібно намазати скарбничку і поставити її між двох свічок: зеленої, що символізує гроші, та білої, яка є символом господаря скарбнички. Запаліть свічки і прочитайте такі слова:

Скарбничку благословляю,

Гроші до себе закликаю.

Нехай дохід мій з кожним днем зростає,

І біда стороною мене оминає.

Гроші в скарбничку мою поспішіть,

Багатства мені принесіть. Амінь.

Ця практика допоможе вам залучити достаток і поліпшити фінансове становище.

Молитва на великі гроші

Для цього ритуалу купіть в церкві п’ять білих свічок. Принесіть їх додому, запаліть і тричі перехрестіться, промовляючи:

Ісус Христос, надія і опора,

Діва Марія, Ісуса підпора.

По небу йшли,

Мішки повні грошей несли,

Мішки відкрилися,

Гроші звалилися.

Я, раба Божа (ім’я), по низу йшла,

Гроші зібрала, додому понесла,

Свічки запалила, своїм роздала.

Свічки, згорайте, а гроші в будинок прибувайте.

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Дочекайтеся, поки свічки догорять. Зберіть віск і скачайте його в одну грудку, потім покладіть у гаманець. Носіть цей віск завжди з собою, і незабаром ви помітите, як покращується ваше матеріальне становище.