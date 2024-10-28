Самые эффективные заговоры на привлечение денег

Заговоры на привлечение денег имеют давние корни в народных традициях. Есть ритуалы, которые помогут привлечь финансовое благосостояние к вашей жизни.
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые эффективные заговоры на деньги и приметы по дням недели.
Чтобы привлечь финансовую удачу, ежедневно выполняйте простые действия:
Используйте эти простые приметы еженедельно, чтобы привлечь положительную энергию и достаток в свою жизнь.
Иногда человек систематически тратит деньги на вещи, без которых вполне мог бы обойтись. Чтобы не спускать финансы на глупости, прочтите на кошелек специальный сговор от лишних расходов.
Гаманець - для грошей дім,
Дуже їм затишно в ньому.
Він копійкам рахунок веде,
Кожну монету береже.
Відведи від нього зайві витрати,
Щоб були ми багаті,
І на кожну мою витрату,
Подаруй подвійний дохід.
Этот сговор можно читать перед каждым походом в магазин. Вскоре вы с удивлением заметите, что стали гораздо осмотрительнее совершать покупки и приобретаете только то, что вам действительно необходимо.
Заговорить можно не только новую копилку, но и ту, которой вы уже давно пользуетесь. Для этого вам понадобятся эфирные масла корицы и апельсина. Ими нужно намазать копилку и поставить ее между двух свечей: зеленой, символизирующей деньги и белой, которая является символом хозяина копилки. Зажгите свечи и прочтите следующие слова:
Скарбничку благословляю,
Гроші до себе закликаю.
Нехай дохід мій з кожним днем зростає,
І біда стороною мене оминає.
Гроші в скарбничку мою поспішіть,
Багатства мені принесіть. Амінь.
Эта практика поможет вам привлечь состояние и улучшить финансовое положение.
Для этого ритуала купите в церкви пять белых свечей. Принесите их домой, зажгите и трижды перекреститесь, говоря:
Ісус Христос, надія і опора,
Діва Марія, Ісуса підпора.
По небу йшли,
Мішки повні грошей несли,
Мішки відкрилися,
Гроші звалилися.
Я, раба Божа (ім’я), по низу йшла,
Гроші зібрала, додому понесла,
Свічки запалила, своїм роздала.
Свічки, згорайте, а гроші в будинок прибувайте.
В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Дождитесь, пока свечи догорят. Соберите воск и скатайте его в одну грудку, затем положите в кошелек. Носите этот воск всегда с собой, и скоро вы заметите, как улучшается ваше материальное положение.
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