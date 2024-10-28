Самые эффективные заговоры на привлечение денег

Денежные приметы на каждый день

Чтобы привлечь финансовую удачу, ежедневно выполняйте простые действия:

Понедельник. Для финансового благополучия попросите у соседей немного соли. Это, по верованиям, привлечет в ваш дом прибыль к концу недели.

Для финансового благополучия попросите у соседей немного соли. Это, по верованиям, привлечет в ваш дом прибыль к концу недели. Вторник. Если, выходя из дома, вы случайно споткнулись, сочтите это хорошим знаком. Ожидайте скоро выгодного предложения или шансов на дополнительный доход.

Если, выходя из дома, вы случайно споткнулись, сочтите это хорошим знаком. Ожидайте скоро выгодного предложения или шансов на дополнительный доход. Среда. Испечь пироги или другое лакомство, чтобы пригласить деньги в дом. Выпечка в среду считается символом гостеприимства и благополучия.

Испечь пироги или другое лакомство, чтобы пригласить деньги в дом. Выпечка в среду считается символом гостеприимства и благополучия. Четверг. Прекрасный день для возврата долгов. Отдав долг в этот день, вы усилите возможность финансового прироста для себя в будущем.

Прекрасный день для возврата долгов. Отдав долг в этот день, вы усилите возможность финансового прироста для себя в будущем. Пятница. Поделитесь приготовленной едой с соседями, это обеспечит изобилие в вашем доме. Народная мудрость говорит, что щедрость возвращается сторицей.

Поделитесь приготовленной едой с соседями, это обеспечит изобилие в вашем доме. Народная мудрость говорит, что щедрость возвращается сторицей. Суббота. Рассыпьте немного риса за порогом. Это создаст символическую дорожку, по которой деньги легко найдут ваш дом.

Рассыпьте немного риса за порогом. Это создаст символическую дорожку, по которой деньги легко найдут ваш дом. Воскресенье. Чтобы быстро рассчитаться с долгами, умойте всю обувь в доме. А если хотите привлечь к дому изобилие, хозяйке стоит немного походить босиком по полу утром, привлекая таким образом силу земли для благополучия.

Используйте эти простые приметы еженедельно, чтобы привлечь положительную энергию и достаток в свою жизнь.

Заговор от лишних расходов

Иногда человек систематически тратит деньги на вещи, без которых вполне мог бы обойтись. Чтобы не спускать финансы на глупости, прочтите на кошелек специальный сговор от лишних расходов.

Гаманець - для грошей дім,

Дуже їм затишно в ньому.

Він копійкам рахунок веде,

Кожну монету береже.

Відведи від нього зайві витрати,

Щоб були ми багаті,

І на кожну мою витрату,

Подаруй подвійний дохід.

Этот сговор можно читать перед каждым походом в магазин. Вскоре вы с удивлением заметите, что стали гораздо осмотрительнее совершать покупки и приобретаете только то, что вам действительно необходимо.

Заговор на копилку

Заговорить можно не только новую копилку, но и ту, которой вы уже давно пользуетесь. Для этого вам понадобятся эфирные масла корицы и апельсина. Ими нужно намазать копилку и поставить ее между двух свечей: зеленой, символизирующей деньги и белой, которая является символом хозяина копилки. Зажгите свечи и прочтите следующие слова:

Скарбничку благословляю,

Гроші до себе закликаю.

Нехай дохід мій з кожним днем зростає,

І біда стороною мене оминає.

Гроші в скарбничку мою поспішіть,

Багатства мені принесіть. Амінь.

Эта практика поможет вам привлечь состояние и улучшить финансовое положение.

Молитва на большие деньги

Для этого ритуала купите в церкви пять белых свечей. Принесите их домой, зажгите и трижды перекреститесь, говоря:

Ісус Христос, надія і опора,

Діва Марія, Ісуса підпора.

По небу йшли,

Мішки повні грошей несли,

Мішки відкрилися,

Гроші звалилися.

Я, раба Божа (ім’я), по низу йшла,

Гроші зібрала, додому понесла,

Свічки запалила, своїм роздала.

Свічки, згорайте, а гроші в будинок прибувайте.

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Дождитесь, пока свечи догорят. Соберите воск и скатайте его в одну грудку, затем положите в кошелек. Носите этот воск всегда с собой, и скоро вы заметите, как улучшается ваше материальное положение.