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Найдовше ім’я та прізвище в Україні у жителя Тернополя: налічує понад 100 букв

Як виглядає найдовше ім'я в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В жителя Тернополя ім’я та прізвище складається з майже ста літер і вони ледве уміщаються на документах. Він чотири рази змінював своє ім’я і єдине, що залишив незмінним - це по-батькові, Миколайович.

Що відомо про українця, який має найдовше ім’я в Україні, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сюжет "Т1 Новини".

У мешканця Тернополя ім'я та прізвище у паспорті виглядає так: Бронівогневолодислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренкліменжільєнко-Громінревінградинтеменко. Друзі вже звикли до такого незвичайного імені та скорочують його до Броніка чи Бронівогнєволодислава.

Вперше чоловікові захотілося змінити ім'я у 24 роки, і він зізнається, що із задоволенням зробив би це ще раніше. Він стверджує, що основною метою зміни особистих даних було бажання показати, що він має свободу вибору.

У нього було кілька варіантів того, як він хоче змінити своє ім'я, і він зробив уже 4 заміни у своїх даних. Щоразу його ім'я та прізвище ставали ще довшими.

На додаток - тернополянин із задоволенням зробив би своє ім'я ще довшим і, якби це було можливо, збільшив кількість літер до 70.

"Відкрив вікіпедію, почав комбінувати, з основних частин зібрав ім'я та додав суфікс лав, переніс його до кінця. Якби була більша кількість символів у реєстрі, а так зараз максимум 50, у мене і так уже 50 є з дефісом" - пояснює чоловік.

Підтекст у тому, що я ніби Володимир, тобто хочу бути у світі з усім. А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім та град означають, що я намагаюся дати відсіч усьому - розповідає Бронівогнєволодислав.

 

До речі, раніше ми писали про українку, яка у 96 років отримала свій перший закордонний паспорт.

А ще розповідали про те, що у Чернівецькій області ціла родина відмовилася від українських паспортів.

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