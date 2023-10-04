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Самое длинное имя и фамилия в Украине у жителя Тернополя: насчитывает более 100 букв

Как выглядит самое длинное имя в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

У жителя Тернополя имя и фамилия состоит из почти ста букв и они едва умещаются на документах. Он четырежды менял свое имя и единственное, что оставил неизменным - это отчество, Николаевич.

Что известно об украинце, имеющем самое длинное имя в Украине, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет "Т 1 Новости".

У жителя Тернополя имя и фамилия в паспорте выглядит так: Броновогневолодислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко. Друзья уже привыкли к такому необычному имени и сокращают его до Броника или Броновогневолодиславу.

Впервые мужчине захотелось сменить имя в 24 года, и он признается, что с удовольствием сделал бы это еще раньше. Он утверждает, что основной целью изменения личных данных было желание показать, что у него свобода выбора.

У него было несколько вариантов того, как он хочет изменить свое имя, и он сделал уже четыре замены в своих данных. Каждый раз его имя и фамилия становились еще длиннее.

Вдобавок - житель Тернополя с удовольствием сделал бы свое имя еще длиннее и, если бы это было возможно, увеличил количество букв до 70.

"Открыл википедию, начал комбинировать, из основных частей собрал имя и добавил суффикс рядов, перенес его до конца. Если бы было большее количество символов в реестре, а так сейчас максимум 50, у меня и так уже 50 есть с дефисом" - объясняет мужчина.

Подтекст в том, что я как Владимир, то есть хочу быть в мире со всем. А вторая часть означает, что я ко всему серьезно отношусь, а гром и град означают, что я стараюсь дать отпор всему – рассказывает Броновогневладислав.

 

Кстати, раньше мы писали об украинке, которая в 96 лет получила свой первый загранпаспорт.

А еще рассказывали, что в Черновицкой области целая семья отказалась от украинских паспортов.

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