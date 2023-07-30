Найдовша зміна за 50 років: медсестра з Броварів розповіла свою історію музею "Голоси мирних"

Броніслава - медсестра з 50–річним досвідом, яка дуже любить свою роботу. Тож коли зранку 24 лютого 2022 року почула незвичні звуки за вікном, одразу подумала про колег.

"Я прийшла на роботу 24 лютого вранці. Відділення у нас велике, і завжди той там, той там… Три поста. А тут - тиша. Немає нікого і ніде. Тільки каталочки стоять", - розповідає жінка. І додає, що коли пройшла трохи вперед, то видихнула: в операційних працювали.

"З блокпостів до нас везли молодих хлопців. І почалося: з операційної до реанімації, з приймального відділення до операційної, і так далі. Кожного дня в нас були нові моменти", - говорить медикиня.

За декілька днів чоловік сказав їй: "Ну що, ти завтра пишеш заяву і ми виїжджаємо".

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.