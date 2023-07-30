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Самая длинная смена за 50 лет: медсестра из Броваров рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Самая длинная смена за 50 лет: медсестра из Броваров рассказала свою историю музею "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Бронислава Лавриненко – жительница Броваров, старшая медсестра хирургического отделения главной больницы города.

О том, как началась ее самая длинная рабочая смена в жизни, и почему она отказалась уезжать из города, женщина рассказала музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Бронислава – медсестра с 50-летним опытом, которая очень любит свою работу. Когда утром 24 февраля 2022 года услышала необычные звуки за окном, сразу подумала о коллегах.

"Я пришла на работу 24 февраля утром. Отделение у нас большое, и всегда то там, то там… Три поста. А здесь - тишина. Нет никого и нигде. Только каталочки стоят", - рассказывает женщина. И добавляет, что когда прошла немного вперед, то выдохнула: в операционных работали.

"С блокпостов к нам везли молодых ребят. И началось: с операционной в реанимацию, из приемного отделения в операционную, и так далее. Каждый день у нас были новые моменты", - говорит медикиня.

Через несколько дней мужчина сказал ей: "Ну что, ты завтра пишешь заявление и мы уезжаем".

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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Бровары