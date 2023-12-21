Що треба робити у найдовшу ніч 2023 року

Найдовша ніч 2023 року

Найдовша ніч буває лише раз на рік і це відбувається через сонцестояння, коли день коротший, а от ніч, магічним образом, стає найдовшою та дуже знаковою для кожного з нас. А ще вона є єдиною ніччю, коли за повір'ям наших предків, загадані бажання обов'язково здійснюються.

Зимове сонцестояння - це астрономічне явище, яке відбувається лише взимку і має найдовшу ніч, яка припадає з 21 грудня на 22 грудня. Але дата залежить від кількості днів у році, тобто 365 або 366.

Ця ніч має дуже потужні енергетику, яка може наповнити нас позитивною і сильною енергією. Тому вважається, що всі загадані бажання у цю ніч точно здійсняться, але не варто забувати про власні дії.

Що треба робити у найдовшу ніч року

загадувати бажання

прибирати вдома

подякувати 2023 року за все, що було з вами

перебирати гардероб

позбутися негативних думок;

налаштуватися на позитив

ворожити

відпустити все погане, що було у минулому. Це можна зробити подумки або записати весь негатив на папері й спалити його.

За словами астролога, ця ніч є важливою та потужною для формування правильних думок, оцінки свого 2023 року, підбивання підсумків, створення нових планів та намірів на Новий рік.

Тому, підготуйте свій будинок, очистить в ньому все, а також приділіть час собі, щоб розслабитися та сфокусуватися на тому, чого вам хочеться. Не проґавте можливість доторкнутися до магії сонцестояння та найдовшої ночі року.

Ввечері обов’язково потрібно запалити свічки та залишитись у спокійній атмосфері, яка допоможе сфокусуватися на підсумках року та нових бажаннях.