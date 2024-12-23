Найдорожче авто у світі: як виглядає "витвір мистецтва на колесах" і чи вартий він своїх грошей?

Автомобіль вже давно став не лише засобом пересування, а й символом розкоші. Існує безліч бюджетних авто, преміум-класу та інших, а от найдорожчий автомобіль у всьому світі тільки один і він вражає навіть досвідчених автолюбителів.
Який автомобіль вважається найдорожчим у світі, які у нього характеристики, ціна та у чому його унікальність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Найдорожчим автомобілем у світі вважається Bugatti La Voiture Noire, який створений у єдиному екземплярі. Назва моделі перекладається як "Чорний автомобіль", і вона повністю відповідає своєму вигляду.
Чорний кузов із вуглецевого волокна, елегантний дизайн і ультрасучасні технології - все це робить його шедевром інженерної майстерності.
Вартість Bugatti La Voiture Noire становить неймовірні 18,7 мільйона доларів. Це не лише найдорожчий автомобіль, а й об'єкт колекціонерської гордості, адже його власник отримує абсолютну ексклюзивність.
Bugatti La Voiture Noire (фото: motor1.com)
Двигун: 8-літровий W16 із чотирма турбінами.
Потужність: 1500 кінських сил.
Максимальна швидкість: понад 420 км/год.
Розгін 0-100 км/год: лише за 2,4 секунди.
Ексклюзивність: Виготовлено лише одну одиницю, і його власником став невідомий колекціонер.
Дизайн: Інтер’єр і зовнішній вигляд розроблені з урахуванням найвищих стандартів естетики.
Технології: Машина оснащена найновішими інженерними рішеннями, що робить її не лише красивою, але й потужною.
Раніше ми писали про те, яка картина є найдорожчою у світі та кому вона належить.
А ще розповідали про те, яка пляшка вина коштує півмільйона доларів та чому.
При написанні матеріалу використані джерела: Bugatti Official, Top Gear, Forbes Auto.