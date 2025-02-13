Найдивніші закоханості всіх часів: люди, які мали стосунки з мостами, літаками, роботами та ляльками

Закоханість у ляльки

Однією з найбільш відомих історій про кохання до ляльки є історія Девіда Моріса, який закохався у свою гумову ляльку. Моріс, який живе в Англії, одружився зі своєю лялькою на ім'я Келлі у 2012 році. Він стверджує, що відчуває до неї справжні почуття і навіть носить обручку як символ свого кохання.

А Мейрівон Роча Марсело з Бразилії відсвяткувала вже третю річницю зі своїм чоловіком Марсело, який є ганчірною лялькою в натуральну величину. У 39-річної жінки вже троє дітей від "чоловіка" і нещодавно Мейрівон оголосила, що пара чекає четверту спільну дитину.

Мейрівон та її коханий чоловік Марсело (фото: Jam Press)

Кохання до американських гірок

Гаель Енгель з Бордо - закохується в атракціони. Вона стверджує, що вийшла заміж за американські гірки, щоб забути свої щоденні турботи.

47-річна жінка була у стосунках з атракціоном Sky Scream, який знаходиться в парку відпочинку Хаслох, Німеччина. Тривали ці стосунки сім років, але Гаель знову закохалася й обранцем став атракціон Гравітація, який знаходиться в Foire aux Plaisirs у Бордо.

Розірвати стосунки з попереднім коханцем її змусили - нібито жінці заборонили відвідувати тематичний парк.

Гаель навіть стверджує, що з атракціоном Гравітація в неї є спільний син Кібернетик, який народився в травні 2023 року.

"Коли я з ним, я відчуваю себе новою жінкою, яка нарешті живе! Я з ним не лише тому, що вважаю його привабливим. Я відчуваю себе впевнено в його присутності, і мені потрібно, щоб він наповнив моє життя", - каже Гаель про свого коханого.

У 2024 році Гравітацію вкрала інша жінка і Гаель насолоджується новими стосунками з атракціоном Tornado.

Гаель закохується в атракціони (фото: Jam Press)

Кохання до літаків

Деякі люди обирають для себе ну дуже дивовижні речі для закоханості. Наприклад - літаки. Цей феномен називається об'єктною сексуальністю або об'єктофілією.

Одним з найвідоміших прикладів є Еріка Ейфель, яка закохалася в літак Boeing 737. Вона стверджує, що відчуває до літака глибокі емоційні та романтичні почуття. Еріка навіть одружилася з літаком у 2007 році, провівши церемонію в присутності друзів і родини.

До речі, в Еріки було й інше кохання - до Ейфелевої вежі у Парижі. У 2007 році вона взяла шлюб з вежею, а за три роки розлучилась. До Ейфелевої вежі у неї були стосунки з Берлінською стіною.

Еріка - не єдина, у кого є почуття до літаків. Сара Родо з Дортмунда, Німеччина, стверджує, що мала сексуальні стосунки з літаком. Вона робила різні спроби зустрічатися з людьми, але знайшла свою кохання - і це Boeing 737.

Вона 30 разів літала цим літаком за один місяць, щоб насолодитися стосунками з коханим. Крім того, вона витратила шалені гроші й тепер у її домі 60 різноманітних моделей літаків. Більшість з них невеликі, а три - великі.

Сарі сумно, що вона не може ніколи побути наодинці зі своїм коханим. Тому вона насолоджується поїздками з ним до нових місць. Вона побувала в Стокгольмі, Мальме, Копенгагені, Будапешті, Відні, Парижі та злітала на одноденний тур в Катовіце, Польща.

Сара з коханими літаками (фото: Jam Press)

Закоханість у мости

Ще однією незвичайною історією кохання є історія Ейми Вольф, яка закохалася в мости. Вона стверджує, що відчуває романтичні почуття до різних мостів по всьому світу.

Ейма навіть одружилася з мостом Le Pont du Diable в Франції. Вона каже, що відчуває до мостів глибоку емоційну прихильність і вважає їх живими істотами.

Кохання до роботів

З розвитком технологій з'явилися історії про кохання до роботів. Одним з найвідоміших прикладів є історія японця, який одружився з голограмою на ім'я Хацуне Міку. Він стверджує, що відчуває до неї справжні почуття і навіть носить обручку як символ свого кохання.

40-річний державний службовець з Токіо одружився з голограмою (фото: Акіхіко Кондо)

Закоханість у повітряні кульки

Аакаш Маджумдар зізнається, що кожного ранку він прокидається і цілує повітряні кульки, які сплять поруч з ним. Спочатку з кульками його пов'язували платонічні стосунки, а з часом 30-річний чоловік зрозумів, що ці стосунки значно глибші.

"Мені подобається їх присутність і тепло, я ділюся інтимними почуттями зі своїми повітряними кульками, і навпаки. Я з ними гуляю. А щоранку я кажу їм "доброго ранку". Думаю, що коли вони надуваються - вони народжуються. Я можу з ними поговорити, можу їх водити по магазинах, у парк", - каже Аакаш.

Попри те, що він з коханням свого життя вже багато років, почуття не згасають. Зараз він намагається зрозуміти ауру свого партнера, щоб налагодити спілкування. Можливо, за допомогою інтуїції чи телепатії.

В Аакаша вже багато років роман з повітряними кульками (фото: Jam Press)