Найдивніші закоханості всіх часів: люди, які мали стосунки з мостами, літаками, роботами та ляльками

Ідеальної форми кохання не існує, але інколи почуття закоханості взагалі виходять за межі нормального. Існують історії, де люди закохуються у неживі предмети, створюють з ними шлюби та навіть народжують дітей.
Які найдивніші закоханості здивували світ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на What's the jam.
Однією з найбільш відомих історій про кохання до ляльки є історія Девіда Моріса, який закохався у свою гумову ляльку. Моріс, який живе в Англії, одружився зі своєю лялькою на ім'я Келлі у 2012 році. Він стверджує, що відчуває до неї справжні почуття і навіть носить обручку як символ свого кохання.
А Мейрівон Роча Марсело з Бразилії відсвяткувала вже третю річницю зі своїм чоловіком Марсело, який є ганчірною лялькою в натуральну величину. У 39-річної жінки вже троє дітей від "чоловіка" і нещодавно Мейрівон оголосила, що пара чекає четверту спільну дитину.
Гаель Енгель з Бордо - закохується в атракціони. Вона стверджує, що вийшла заміж за американські гірки, щоб забути свої щоденні турботи.
47-річна жінка була у стосунках з атракціоном Sky Scream, який знаходиться в парку відпочинку Хаслох, Німеччина. Тривали ці стосунки сім років, але Гаель знову закохалася й обранцем став атракціон Гравітація, який знаходиться в Foire aux Plaisirs у Бордо.
Розірвати стосунки з попереднім коханцем її змусили - нібито жінці заборонили відвідувати тематичний парк.
Гаель навіть стверджує, що з атракціоном Гравітація в неї є спільний син Кібернетик, який народився в травні 2023 року.
"Коли я з ним, я відчуваю себе новою жінкою, яка нарешті живе! Я з ним не лише тому, що вважаю його привабливим. Я відчуваю себе впевнено в його присутності, і мені потрібно, щоб він наповнив моє життя", - каже Гаель про свого коханого.
У 2024 році Гравітацію вкрала інша жінка і Гаель насолоджується новими стосунками з атракціоном Tornado.
Деякі люди обирають для себе ну дуже дивовижні речі для закоханості. Наприклад - літаки. Цей феномен називається об'єктною сексуальністю або об'єктофілією.
Одним з найвідоміших прикладів є Еріка Ейфель, яка закохалася в літак Boeing 737. Вона стверджує, що відчуває до літака глибокі емоційні та романтичні почуття. Еріка навіть одружилася з літаком у 2007 році, провівши церемонію в присутності друзів і родини.
До речі, в Еріки було й інше кохання - до Ейфелевої вежі у Парижі. У 2007 році вона взяла шлюб з вежею, а за три роки розлучилась. До Ейфелевої вежі у неї були стосунки з Берлінською стіною.
Еріка - не єдина, у кого є почуття до літаків. Сара Родо з Дортмунда, Німеччина, стверджує, що мала сексуальні стосунки з літаком. Вона робила різні спроби зустрічатися з людьми, але знайшла свою кохання - і це Boeing 737.
Вона 30 разів літала цим літаком за один місяць, щоб насолодитися стосунками з коханим. Крім того, вона витратила шалені гроші й тепер у її домі 60 різноманітних моделей літаків. Більшість з них невеликі, а три - великі.
Сарі сумно, що вона не може ніколи побути наодинці зі своїм коханим. Тому вона насолоджується поїздками з ним до нових місць. Вона побувала в Стокгольмі, Мальме, Копенгагені, Будапешті, Відні, Парижі та злітала на одноденний тур в Катовіце, Польща.
Ще однією незвичайною історією кохання є історія Ейми Вольф, яка закохалася в мости. Вона стверджує, що відчуває романтичні почуття до різних мостів по всьому світу.
Ейма навіть одружилася з мостом Le Pont du Diable в Франції. Вона каже, що відчуває до мостів глибоку емоційну прихильність і вважає їх живими істотами.
З розвитком технологій з'явилися історії про кохання до роботів. Одним з найвідоміших прикладів є історія японця, який одружився з голограмою на ім'я Хацуне Міку. Він стверджує, що відчуває до неї справжні почуття і навіть носить обручку як символ свого кохання.
Аакаш Маджумдар зізнається, що кожного ранку він прокидається і цілує повітряні кульки, які сплять поруч з ним. Спочатку з кульками його пов'язували платонічні стосунки, а з часом 30-річний чоловік зрозумів, що ці стосунки значно глибші.
"Мені подобається їх присутність і тепло, я ділюся інтимними почуттями зі своїми повітряними кульками, і навпаки. Я з ними гуляю. А щоранку я кажу їм "доброго ранку". Думаю, що коли вони надуваються - вони народжуються. Я можу з ними поговорити, можу їх водити по магазинах, у парк", - каже Аакаш.
Попри те, що він з коханням свого життя вже багато років, почуття не згасають. Зараз він намагається зрозуміти ауру свого партнера, щоб налагодити спілкування. Можливо, за допомогою інтуїції чи телепатії.
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