Найден уникальный 100-летний документ о языковом законе в Украине (фото)

В архивах было обнаружено письмо и. о. старшего прокуратора Генерального суда министру юстиции Украинской Державы от 22 августа 1918 году о необходимости введения языкового закона.
Фото документа опубликовали на странице Музея Шереметьевых в Facebook.
Отмечается, что бланк для письма был использован времен правительства УНР, а точнее – до гетманского переворота в 1918 году.
"О необходимости утверждения закона об украинском языке – письмо и. о. старшего прокуратора Генерального суда министру юстиции Украинской Державы. 22 августа 1918 года. Блан был использован тот, что был напечатан в УНР, то есть, до гетманского переворота и роспуска Центральной Рады. Центральной государственный архив высших органов власти и управления Украины", - сказано в сообщении.
В письме указывается на то, что закон об обязательном использовании русского языка от 1906 года отменили. Но отдельные люди и институты продолжили использовать русский язык в официальной переписке.
"Не касаясь права частных лиц на употребление русского языка в отношениях их с государственными институтами, Генеральный Суд в общем собрании 20-го сего августа, по поводу почти ежедневно поступая в него бумаг на русском языке от различных судебных учреждений, обратил внимание на желательность издание нового закона об обязательности употребления украинского языка в отношениях между украинскими государственными институциями", - сказано в тексте письма.
Напомним, ранее мы писали о том, что языковой омбудсмен рассказал о наказаниях для депутатов за отказ говорить на украинском.
А также рассказывали о том, что языковой омбудсмен устроил тайный "рейд" по магазинам Киева.