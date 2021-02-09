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Знайдено унікальний 100-річний документ про мовний закон в Україні (фото)

Автор: Анна Шиканова

В архівах було виявлено лист в. о. старшого прокуратора Генерального суду міністру юстиції Української Держави від 22 серпня 1918 року про необхідність введення мовного закону.

Фото документа опублікували на сторінці Музею Шереметьєвих у Facebook.

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Наголошується, що бланк для листа був використаний часів уряду УНР, а точніше – до гетьманського перевороту в 1918 році.

"Про затвердження закону про українську мову – лист в. о. старшого прокуратора Генерального суду міністру юстиції Української Держави. 22 серпня 1918 року. Блан був використаний той, що був надрукований в УНР, тобто, до гетьманського перевороту та розпуску Центральної Ради. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України", - сказано в повідомленні.

У листі вказується на те, що закон про обов'язкове використання російської мови від 1906 року скасували. Але окремі люди та інституції продовжили використовувати російську мову в офіційному листуванні.

"Не торкаючись права приватних осіб на вживання російської мови в їх відносинах з державними інститутами, Генеральний Суд на загальних зборах 20-го серпня цього, з приводу майже щодня надходячи в нього паперів російською мовою від різних судових установ, звернув увагу на бажаність видання нового закону про обов'язковість вживання української мови у відносинах між українськими державними інституціями", - сказано в тексті листа.

Скріншот документа (Фото: facebook.com/sigillum.com.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мовний омбудсмен розповів про покарання для депутатів за відмову говорити українською.

А також розповідали про те, що мовний омбудсмен влаштував таємний "рейд" по магазинах Києва.

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