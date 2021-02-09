Знайдено унікальний 100-річний документ про мовний закон в Україні (фото)

Наголошується, що бланк для листа був використаний часів уряду УНР, а точніше – до гетьманського перевороту в 1918 році.

"Про затвердження закону про українську мову – лист в. о. старшого прокуратора Генерального суду міністру юстиції Української Держави. 22 серпня 1918 року. Блан був використаний той, що був надрукований в УНР, тобто, до гетьманського перевороту та розпуску Центральної Ради. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України", - сказано в повідомленні.

У листі вказується на те, що закон про обов'язкове використання російської мови від 1906 року скасували. Але окремі люди та інституції продовжили використовувати російську мову в офіційному листуванні.

"Не торкаючись права приватних осіб на вживання російської мови в їх відносинах з державними інститутами, Генеральний Суд на загальних зборах 20-го серпня цього, з приводу майже щодня надходячи в нього паперів російською мовою від різних судових установ, звернув увагу на бажаність видання нового закону про обов'язковість вживання української мови у відносинах між українськими державними інституціями", - сказано в тексті листа.

Скріншот документа (Фото: facebook.com/sigillum.com.ua)