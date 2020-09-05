Найден неожиданный продукт, способный предотвратить рак

Ученые из Великобритании обнаружили необычное свойство одной из популярных специй. Как сообщается, теперь рак можно предотвратить с помощью паприки. Более того, среди других полезных свойств популярной специи – способность предотвратить сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Как рассказывают исследователи, паприка влияет на "плохой" холестерин и снижает риск развития атеросклероза. Помимо прочего паприка имеет в составе каротиноид капсантин, который повышает концентрацию "хорошего" холестерина, который выступает в роли чистильщика сосудов, а также способствует освобождению их от холестериновых бляшек. Однако главное открытие связано с положительным влиянием паприки на развитие онкологии. Исследование біло опубликовано в журнале Nature.

"Когда дело доходит до основных причин смерти во всем мире, первое место в их списке занимают рак и болезни сердца. Обратите внимание на паприку. Эти пряности из сушеного перца Capsicum annuum обладают свойствами, защищают от возникновения опасных патологи", - поделились исследователи.

Так, ее компоненты, среди которых бета-каротин, лютеин и зеаксантин, противодействуют окислительному стрессу, способному провоцировать онкологию. Вещества паприки, в свою очередь, могут подавлять рост и выживание раковых клеток. В одном из исследований было доказано, что у женщин, которые потребляли паприку на 25-35% уменьшались риски заболеть раком молочной железы.

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