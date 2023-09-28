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Ближайшие дни станут очень важными для этих знаков Зодиака: кого посетит радость

Четверг 28 сентября 2023 06:35
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Ближайшие дни станут очень важными для этих знаков Зодиака: кого посетит радость Кто из знаков Зодиака станет счастливее в ближайшие дни (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на последние дни сентября обещает важные изменения и приятные сюрпризы некоторым представителям зодиакального созвездия. Кого-то посетит муза, у кого-то будет радость в личной сфере, а кому-то повезет в работе или бизнесе.

Для кого из знаков Зодиака ближайшие дни будут важными, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Chatelaine.

Овен

Для вас важным днем в ближайшее время станет 29 сентября, так как именно в эту дату произойдет Полнолуние в вашем знаке. Сдерживайте свои эмоции, а не потакайте им. Не беритесь за что-то новое, так как ваша горячность может наломать дров. Позвольте другим людям вам открыться и доверяйте тому, что вы увидите.

Близнецы

Для вас пришло время освободиться от своих страхов и неуверенности. Если вы в растерянности и не понимаете, что для вас важно или не можете найти мотивацию, то это грозит тем, что вы будете добиваться успеха там, где это совсем не нужно. Найдите баланс между своими опасениями, обстоятельствами и реальными приоритетами.

Весы

С 29 сентября вас ожидают очень важные изменения. Важно не только проявлять себя перед другими в отношениях, но прочувствовать самого себя внутри. Гораздо лучше, чтобы ваши личные отношения основывались на том, что реально, а не становились "успешными" из-за того, что присутствует неискренность.

Козерог

Полнолуние в Овне вас очень сильно встряхнет и вам захочется копнуть глубже, чтобы выяснить, где вы находитесь, куда стремитесь и что помогает вам справляться со всеми задачами. Не пытайтесь сейчас контролировать ситуацию. Самое лучшее сейчас для вас - это держать ум ясным, а намерения и мир внутри себя - чистыми.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака обретет счастье в любви до конца 2023 года.

А еще рассказывали о том, какие перемены ждут каждый знак Зодиака в октябре.

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