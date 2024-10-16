Найбільший Супермісяць 2024 року. Астролог відповіла, кому пощастить найбільше

17 жовтня настає Повня, яка буде дуже особливою. Ми зможемо побачити найбільший Супермісяць 2024 року.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала точний час Повні та відповіла, кому ця подія принесе найбільше позитивних змін.

Коли настане Повня

Точна фаза Повні відбудеться 17 жовтня о 14:26 за київським часом.

"Це буде найяскравіший і найбільший Супермісяць 2024 року: наш супутник в цей момент опиниться поблизу свого перигею - у точці максимального зближення із Землею на своїй орбіті, через що виглядатиме на небі дещо масштабнішим, ніж звичайний повний Місяць", - зазначила астролог.

Назва цієї Повні - Мисливський Місяць, оскільки саме зараз складаються ідеальні умови для полювання.

Це явище відбудеться у зодіакальному знаку Овен.

Повня у жовтні (ілюстрація: pixabay.com)

Свій шанс на позитивні зміни можуть отримати ті, хто народилися:

з 14-го по 18-те грудня

з 11-го по 15-те лютого

з 13-го по 17-те червня

з 15-го по 19-те серпня.

Особливо гостро відчути вплив цього явища можуть ті, хто народилися:

з 15-го по 19-те жовтня

з 12-го по 16-те січня

з 12-го по 16-те квітня

з 15-го до 19-те липня.

"Крім того, ця фаза впливатиме на тих, хто має у своєму гороскопі елементи, які в цей період будуть активовані транзитним Місяцем. Важливо також розуміти, в якій сфері радіксу розміститься Повня і які сектори "включаться" нічним світилом", - зазначила Соловйова.

Повня у жовтні (ілюстрація: pixabay.com)

Прогноз астропогоди

Це кризовий, стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги.

"Справа в тому, що Сонце, яке відповідає за нашу свідомість, і Місяць, який відповідає за нашу підсвідомість, перебувають в опозиції один до одного в цей момент", - зазначила астролог.

Це складний аспект, який може викликати душевні хвилювання, імпульсивність, невдоволення собою та оточуючими, страждання без причин, стрес, негативні емоції, різноманітні страхи, поява безпідставних образ, занепад сил та погіршення здоров'я загалом.

"Крім того, цього ж дня Місяць буде у складному аспекті з Плутоном, планетою трансформації, ризиками, небезпеками та великими грошима", - підкреслила Соловйова.

Це може призвести до проявів надмірної самовпевненості, авторитарності, нестримності, диктаторства.

Повня у жовтні (ілюстрація: pixabay.com)

Астролайфхаки

Цієї доби потрібно уникати будь-яких стресів, не починати нічого серйозного, намагатися більше приділяти увагу своєму внутрішньому емоційному балансу і не йти на контакт з тими, хто здатний його порушити.

Варто зазначити, що жінки відчувають Повню гостріше за чоловіків.

Повня зазвичай приносить результати від розпочатих раніше процесів і ситуацій, підсвічує недоліки і вказує шляхи для їхнього коригування. Особливо це стосується проектів, які стартували з 8 по 23 квітня 2024 року.

Також у цей період необхідно позбутися від всього непотрібного: токсичного оточення, партнерів, набридлої роботи, боргів, шкідливих звичок тощо.

Повня у жовтні (ілюстрація: pixabay.com)