Самое большое Суперлуние 2024 года. Астролог ответила, кому повезет больше всего

17 октября наступает Полнолуние, которое будет очень особенным. Мы сможем увидеть самое большое Суперлуние 2024 года.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала точное время Полнолуния и ответила, кому это событие принесет больше всего положительных изменений.

Когда наступит Полнолуние

Точная фаза Полнолуния состоится 17 октября в 14:26 по киевскому времени.

"Это будет самое яркое и большое Суперлуние 2024 года: наш спутник в этот момент окажется вблизи своего перигея - в точке максимального сближения с Землей на своей орбите, из-за чего будет выглядеть на небе несколько масштабнее, чем обычная полная Луна", - отметила астролог.

Название этого Полнолуния - Охотничья Луна, поскольку именно сейчас складываются идеальные условия для охоты.

Это явление произойдет в зодиакальном знаке Овен.

Полнолуние в октябре (иллюстрация: pixabay.com)

Свой шанс на положительные изменения могут получить те люди, которые родились:

с 14-го по 18-е декабря

с 11--го по 15-е февраля

с 13-го по 17-е июня

с 15-го по 19-е августа.

Особенно остро ощутить влияние этого явления могут те, кто родились:

с 15-го по 19-е октября

с 12 по 16 января

с 12 по 16 апреля

с 15 по 19 июля.

"Кроме того, эта фаза будет влиять на тех, кто имеет в своем гороскопе элементы, которые в этот период будут активированы транзитной Луной. Важно также понимать, в какой сфере радикса разместится Полнолуние и какие сектора "включатся" ночным светилом", - подчеркнула Соловьева.

Полнолуние в октябре (иллюстрация: pixabay.com)

Прогноз астропогоды

Это кризисный, стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения.

"Дело в том, что Солнце, отвечающее за наше сознание, и Луна, отвечающая за наше подсознание, находятся в оппозиции друг к другу в этот момент", - подчеркнула астролог.

Это сложный аспект, который может вызвать душевные волнения, импульсивность, недовольство собой и окружающими, страдания без причин, стресс, негативные эмоции, разнообразные страхи, появление безосновательных обид, упадок сил и ухудшение здоровья в целом.

"Кроме того, в этот же день Луна будет в сложном аспекте с Плутоном, планетой трансформации, рисками, опасностями и большими деньгами", - подчеркнула Соловьева.

Это может привести к проявлениям чрезмерной самоуверенности, авторитарности, безудержности, диктаторства.

Полнолуние в октябре (иллюстрация: pixabay.com)

Астролайфхаки

В эти сутки нужно избегать каких-либо стрессов, не начинать ничего серьезного, стараться больше уделять внимание своему внутреннему эмоциональному балансу и не идти на контакт с теми, кто способен его нарушить.

Следует отметить, что женщины ощущают Полнолуние острее мужчин.

Полнолуние обычно приносит результаты от начатых ранее процессов и ситуаций, подсвечивает недостатки и указывает пути для их корректировки. Особенно это касается тех проектов, которые стартовали с 8 по 23 апреля 2024 года.

Также в этот период необходимо избавляться от всего ненужного: токсического окружения, партнеров, надоевшей работы, долгов, вредных привычек и т.д.

Полнолуние в октябре (иллюстрация: pixabay.com)