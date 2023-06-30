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Як швидко охолодити автомобіль: ефективні поради щодо боротьби зі спекою

Новость на русском →
П'ятниця 30 червня 2023 07:47
Як швидко охолодити автомобіль: ефективні поради щодо боротьби зі спекою Фото: названо ефективні поради, які допоможуть швидко охолодити автомобіль (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Головний дискомфорт для водія та пасажирів авто влітку – це висока температура у салоні. Вона безпосередньо впливає на безпеку та комфорт, тому важливо знати шляхи вирішення проблеми.

Про те, як швидко та ефективно охолодити автомобіль, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Увімкніть кондиціонер

Насамперед, запустіть машину і увімкніть кондиціонер. Цю процедуру потрібно виконати спочатку, щоб поки ви пристебнетеся, укладете особисті речі, перевірите посадку пасажирів тощо, він уже охолоджував салон.

Важливо пам'ятати, що не рекомендується спрямовувати потік холодного повітря на лобове скло, воно може тріснути від різкого перепаду температур: на сонці авто легко нагрівається до 50 градусів за Цельсієм, а справний кондиціонер видає близько 7 градусів. На себе також спрямовувати потоки не варто, щоб уникнути застуди.

Також увімкніть вентилятор обігрівача на максимальну швидкість. Це дозволить швидше продути нагріті повітроводи і дещо знизить їх температуру - вони будуть менше нагрівати повітря, що проходить через них.

Для більш ефективного охолодження салону перед початком руху і вже після старту на малій швидкості залиште як мінімум два вікна відкритими. Це дозволить швидше "оновити" повітря в салоні на більш прохолодне.

Як швидко охолодити автомобіль: ефективні поради щодо боротьби зі спекоюЯк врятуватися від спеки без кондиціонера

Звичайно, в першу чергу, варто опустити всі стекла і включити вентилятор обдування печі на максимум, щоб якнайшвидше "оновити" повітря в салоні на більш прохолодний вуличний.

Також можна на деякий час (до хвилини) включити омивач лобового скла – це знизить температуру не тільки найпрозорішого елемента, а й забірників повітря в салон, а також короба притоку повітря, куди стіче вода.

Як швидко охолодити автомобіль: ефективні поради щодо боротьби зі спекоюЩо можна зробити заздалегідь

Якщо ви надовго залишаєте машину на сонці влітку, рекомендується використовувати сонцезахисні шторки. Вони бувають для лобового та бічного скла, а також для передньої панелі в салоні. Це дозволить дещо знизити температуру в авто.

Також можна заздалегідь не зменшити нагрівання керма. Для цього при паркуванні варто повернути його на 180 градусів, щоб звичні для вас зони хвата опинилися внизу. Тоді на початку руху після тривалої стоянки він не обпікатиме руки.

Про те, які небезпеки несе тепла пора часу автомобілістам – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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