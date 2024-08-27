Найбільш таємниче метро України: міфи та секрети харківської підземки

Примар-самогубець або аура заблуканої душі

Станція "Майдан Конституції" - на перший погляд, нічим не примітне місце. Розташована на Холодногірсько-Заводській лінії між станціями "Левада" і "Центральним ринком", вона знаходиться безпосередньо під площею Конституції та була відкрита у 1975 році.

Однак станція здобула популярність серед любителів містики завдяки незвичайним явищам, які тут час від часу відбуваються. Приблизно 20 років тому працівникам метро пізно ввечері надійшов дзвінок, що невідомий чоловік стрибнув на рейки та зник у тунелі.

Ситуація була небезпечною, тому метро негайно зупинило всі потяги, а міліція почала обшукувати тунель. Проте, на загальний подив, нікого в темному та вологому тунелі не знайшли.

Перегляд відеозапису з камери спостереження ще більше заплутав правоохоронців - на відео жодного "пасажира-самогубця" не було, але чітко видно туманну субстанцію, дуже схожу на людину.

Є ще один про цю станцію - якщо сфотографуватися на цій станції, на деяких фото можна побачити власну ауру. Але перевірити це складно, адже несанкціоноване фотографування в метро суворо заборонено.

У кожному шануючому себе метро повинен бути власний привид (фото: facebook.com/kharkovgo)

Підземні ріки та їх вплив на харківське метро

Не секрет, що харківське метро перетинають численні підземні ріки. Деякі працівники метро навіть порівнюють його з підводним човном, адже вода постійно просочується всередину, незважаючи на герметизацію тридцяти кілометрів тунелів.

На станції метро "Спортивна", а точніше в переході між "Спортивною" та "Метробудівниками ім. Ващенка", вода знайшла лазівку прямо над ескалатором, через що той постійно ламався. Це було фактично під стадіоном "Металіст".

Будівництво харківського метрополітену було складним через велику кількість підземних річок, наприклад, станція "Центральний ринок" на 2/3 знаходилася у воді, тому її будували відкритим способом, лише пів метра відділяє її від поверхні.

Через те, що вода підпирала станцію знизу, довелося побудувати колони, щоб вона не "спливла" як човен.

Харківський стадіон "Металіст", під яким сталася "затоплення" (фото: Вікіпедія)

Урядовий бункер і таємниці підземних споруд

Одним із найцікавіших гіпотетичних об'єктів харківського метрополітену є урядовий бункер для керівництва міста та області на станції метро "Університет", площею 300-500 кв. м.

Дигери розповідають, що до нього можна потрапити через перехід прямо з обласної адміністрації. Цей бункер був побудований за останнім словом техніки свого часу з броньованими 8-тонними дверима.

Дигери також згадують ще один об'єкт - приміщення під будівлею управління метрополітену, існування якого є секретним. За легендами, цей об'єкт займає тисячі квадратних метрів та має кілька поверхів.

У ньому розташовані кабінети для начальників, столові, кімнати відпочинку, робочі кабінети для військових, міської та обласної влади. До цього бункера можна нібито потрапити через метрополітен, а також через обласну адміністрацію.

Станція "Університет" колись мала назву "Дзержинська", що було доволі стандартно для радянських урядових топонімів (фото: Вікіпедія)

Незвичайні комерційні проєкти харківського метро

У 1980-х та 1990-х роках харківський метрополітен займався цікавими підсобно-виробничими проєктами. Наприклад, станція "Ярослава Мудрого", найглибша в метрополітені, використовувалася для вирощування грибів-шампіньйонів у технологічному тунелі, що залишився після запуску станції.

Процес виглядав так: матеріал пророщували в спеціальних камерах на поверхні, а потім вночі його доставляли на станцію на дрезині. Секрет успіху полягав у стабільній температурі під землею, яка не змінювалася протягом року.

Крім того, метрополітен також розводив річкову рибу в кількох ставках Харкова, однак згодом ці проєкти вимагали більше витрат та серйознішого підходу, і мода на них пройшла.

Станція "Ярослава Мудрого" (фото: Вікіпедія)