Самое таинственное метро Украины: мифы и секреты харьковской подземки

Призрак-самоубийца или аура заблудшей души

Станция "Майдан Конституции" - на первый взгляд, ничем не примечательное место. Расположенная на Холодногорско-Заводской линии между станциями "Левада" и "Центральным рынком", находится непосредственно под площадью Конституции и была открыта в 1975 году.

Однако станция приобрела популярность среди любителей мистики благодаря необычным явлениям, которые здесь время от времени происходят. Приблизительно 20 лет назад работникам метро поздно вечером поступил звонок, что неизвестный мужчина прыгнул на рельсы и скрылся в тоннеле.

Ситуация была опасна, поэтому метро немедленно остановило все поезда, а милиция начала обыскивать тоннель. Однако, к общему удивлению, никого в темном и влажном тоннеле не нашли.

Просмотр видеозаписи с камеры наблюдения еще больше запутал правоохранителей - на видео ни одного "пассажира-самоубийцы" не было, но четко видна туманная субстанция, очень похожая на человека.

Есть еще один об этой станции - если сфотографироваться на этой станции, на некоторых фото можно увидеть собственную ауру. Но проверить это сложно, ведь несанкционированная фотография в метро строго запрещена.

В каждом уважающем себя метро должен быть собственный призрак (фото: facebook.com/kharkovgo)

Подземные реки и их влияние на харьковское метро

Не секрет, что харьковское метро пересекает многочисленные подземные реки. Некоторые работники метро даже сравнивают его с подлодкой, ведь вода постоянно просачивается внутрь, несмотря на герметизацию тридцати километров тоннелей.

На станции метро "Спортивная", а точнее в переходе между "Спортивной" и "Метростроителями им. Ващенко", вода нашла лазейку прямо над эскалатором, из-за чего тот постоянно ломался. Это было фактически под стадионом "Металлист".

Строительство харьковского метрополитена было сложным из-за большого количества подземных рек, например станция "Центральный рынок" на 2/3 находилась в воде, поэтому ее строили открытым способом, лишь полметра отделяет ее от поверхности.

Из-за того, что вода подпирала станцию снизу, пришлось построить колонны, чтобы она не "всплыла" как лодка.

Харьковский стадион "Металлист", под которым произошло "затопление" (фото: Википедия)

Правительственный бункер и тайны подземных сооружений

Одним из интереснейших гипотетических объектов харьковского метрополитена является правительственный бункер для руководства города и области на станции метро "Университет", площадью 300-500 кв. м.

Диггеры рассказывают, что в него можно попасть через переход прямо из областной администрации. Этот бункер был построен по последнему слову техники своего времени с бронированной 8-тонной дверью.

Диггеры также упоминают еще один объект - помещение под зданием управления метрополитена, существование которого секретно. По легенде, этот объект занимает тысячи квадратных метров и имеет несколько этажей.

В нем расположены кабинеты для начальников, столовые, комнаты отдыха, рабочие кабинеты для военных, городских и областных властей. В этот бункер можно якобы попасть через метрополитен, а также через областную администрацию.

Станция "Университет" когда-то называлась "Дзержинская", что было достаточно стандартно для советских правительственных топонимов (фото: Википедия)

Необычные коммерческие проекты харьковского метро

В 1980-е и 1990-е годы харьковский метрополитен занимался интересными подсобно-производственными проектами. К примеру, станция "Ярослава Мудрого", самая глубокая в метрополитене, использовалась для выращивания грибов-шампиньонов в технологическом тоннеле, который остался после запуска станции.

Процесс выглядел следующим образом: материал проращивали в специальных камерах на поверхности, а затем ночью его доставляли на станцию на дрезине. Секрет успеха заключался в стабильной температуре под землей, которая не изменялась в течение года.

Кроме того, метрополитен также разводил речную рыбу в нескольких прудах Харькова, однако впоследствии эти проекты требовали больше затрат и более серьезного подхода, и мода на них прошла.

Станция "Ярослава Мудрого" (фото: Википедия)