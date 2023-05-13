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Найбільш емоційний виступ на Євробаченні: український гурт TVORCHI підкорив серця глядачів

TVORCHI виступили на Євробаченні 2023 (фото: eurovision.tv)
Автор: Дмитрий Войналович

Український гурт з Тернополя TVORCHI виступили у великому фіналі Євробачення 2023 13 травня і вразили своїм шоу глядачів з різних куточків світу.

Неймовірний перформанс Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні дивіться нижче в матеріалі Styler.

Виступ TVORCHI у фіналі Євробачення 2023

На сцені у Ліверпулі українці виконали пісню "Heart of Steel", яка давно полюбилася усім.

Їхнє шоу соціальних мережах дехто вже називає "найемоційнішим" серед усіх цього річних номерів.

Зал аплодував українцям стоячи!

Додамо, що "Heart of Steel" - це пісня про силу духу та незламність українців.

"У нас є важливий меседж, який важливо донести до усіх, хто почує пісню. Ми співаємо про сильний український народ зі сталевими серцями. Хто би що не говорив, як би важко не було, ми йдемо далі, і цьому ніхто не може завадити", - говорить про трек Кенні.

TVORCHI на Євробаченні 2023 (фото: t.me/euroreport)

Нагадаємо, що TVORCHI давно підкорили серця українців. У травні 2021-го вони перемогли у номінаціях "Найкращий попгурт", "Найкращий альбом" і "Найкращий електронний хіт" премії YUNA.

У липні 2022 року - ще дві премії YUNA за "Найкраще концертне шоу" та "Найкращу пісню іншою мовою".

Цікавий факт. Джеффрі приїхав з Нігерії до України на навчання. З засновником групи вони познайомилися досить незвично. Андрій підійшов до нього на вулиці, щоб поспілкуватися і підтягнути свій рівень англійської. З'ясувалося, що у них багато спільного, а тому їх випадкова зустріч переросла у дружбу.

Раніше ми писали, що Сердючка, Джамала, Кароль, Kalush і Go_A повернулися на Євробачення і "порвали" всіх.

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