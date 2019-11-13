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Наводнение в Венеции: первые кадры смертельного стихийного бедствия

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 12:06
Наводнение в Венеции: первые кадры смертельного стихийного бедствия
Венеция ушла под воду (коллаж РБК-Украина)

Появились фото и видео стихийного бедствия, которое накрыло Венецию

Венеция ушла под воду. Сильнейшее с 1966 года наводнение стало причиной того, что весь исторический центр итальянского города оказался под водой. В сети массово появляются фото и видео стихийного бедствия, в результате которого, по данным СМИ, погибли уже по меньшей мере два человека.

Венеция во вторник ушла под воду (фото: instagram.com/larepubblica)

"Ситуация драматична. Мы просим правительство помочь нам. Стоимость будет высокой. Это результат изменения климата", - говорит мэр Венеции Луиджи Брюгнаро.

Наводнение в Венеции: первые кадры смертельного стихийного бедствия

На Венецию обрушились сильные ливни (фото: instagram.com/rigorosamente_andrea)

В результате паводка город оказался затоплен на 80%, в ночь на среду уровень воды достиг критической отметки 187 см.

Наводнение в Венеции: первые кадры смертельного стихийного бедствия

На Венецию обрушились сильные ливни (фото: instagram.com/italyaugmented)

Наводнение в Венеции: первые кадры смертельного стихийного бедствия

Венеция во вторник ушла под воду (фото: instagram.com/larepubblica)

Известно, что в результате сильнейшего за последние 50 лет наводнения пострадал ряд предприятий. Также на улицах города можно увидеть стулья и столы, которые вода унесла от ресторанов и кафе.

Венеция ушла под воду

Добавим, что вся Италия потерпает от сильных осадков, которые обрушились на страну во вторник. По словам синоптиков, в последующие дни ожидается еще большее ухудшение погоды.

Венеция ушла под воду

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