Повінь у Венеції: перші кадри смертельного стихійного лиха

Венеція пішла під воду (колаж РБК-Україна)

З'явилися фото і відео стихійного лиха, яке накрило Венецію

Венеція пішла під воду. Найсильніша з 1966 року повінь стала причиною того, що весь історичний центр італійського міста опинився під водою. У мережі масово з'являються фото і відео стихійного лиха, в результаті якого, за даними ЗМІ, загинули вже щонайменше дві людини.

Венеція у вівторок пішла під воду (фото: instagram.com/larepubblica)

"Ситуація драматична. Ми просимо уряд допомогти нам. Вартість буде високою. Це результат зміни клімату", - каже мер Венеції Луїджі Брюгнаро.

На Венецію обрушилися сильні зливи (фото: instagram.com/rigorosamente_andrea)

В результаті паводку місто виявилося затопленим на 80%, в ніч на середу рівень води досяг критичної позначки 187 см.

На Венецію обрушилися сильні зливи (фото: instagram.com/italyaugmented)

Венеція у вівторок пішла під воду (фото: instagram.com/larepubblica)

Відомо, що в результаті найсильнішої за останні 50 років повені постраждав ряд підприємств. Також на вулицях міста можна побачити стільці і столи, які вода унесла від ресторанів і кафе.

Венеція пішла під воду

Додамо, що вся Італія потерпає від сильних опадів, які обрушилися на країну у вівторок. За словами синоптиків, в наступні дні очікується ще більше погіршення погоди.

Венеція пішла під воду