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Повінь у Венеції: перші кадри смертельного стихійного лиха

STYLERЖиття    13.11.2019 - 12:06
Повінь у Венеції: перші кадри смертельного стихійного лиха
Венеція пішла під воду (колаж РБК-Україна)

З'явилися фото і відео стихійного лиха, яке накрило Венецію

Венеція пішла під воду. Найсильніша з 1966 року повінь стала причиною того, що весь історичний центр італійського міста опинився під водою. У мережі масово з'являються фото і відео стихійного лиха, в результаті якого, за даними ЗМІ, загинули вже щонайменше дві людини.

    Венеція у вівторок пішла під воду (фото: instagram.com/larepubblica)

    "Ситуація драматична. Ми просимо уряд допомогти нам. Вартість буде високою. Це результат зміни клімату", - каже мер Венеції Луїджі Брюгнаро.

    Повінь у Венеції: перші кадри смертельного стихійного лиха

    На Венецію обрушилися сильні зливи (фото: instagram.com/rigorosamente_andrea)

    В результаті паводку місто виявилося затопленим на 80%, в ніч на середу рівень води досяг критичної позначки 187 см.

    Повінь у Венеції: перші кадри смертельного стихійного лиха

    На Венецію обрушилися сильні зливи (фото: instagram.com/italyaugmented)

    Повінь у Венеції: перші кадри смертельного стихійного лиха

    Венеція у вівторок пішла під воду (фото: instagram.com/larepubblica)

    Відомо, що в результаті найсильнішої за останні 50 років повені постраждав ряд підприємств. Також на вулицях міста можна побачити стільці і столи, які вода унесла від ресторанів і кафе.

    Венеція пішла під воду

    Додамо, що вся Італія потерпає від сильних опадів, які обрушилися на країну у вівторок. За словами синоптиків, в наступні дні очікується ще більше погіршення погоди.

    Венеція пішла під воду

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