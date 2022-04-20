Наводчица САУ 23-летняя Татьяна ловко насыпает врагу: кто она - звездная мама двоих детей

В рядах Вооруженных Сил Украины девушка с 2017 года. Сначала была делопроизводителем, служила в медроте, потом в реактивной батарее, а дальше - уже в самоходном дивизионе.

Сейчас Татьяна, наводчица самоходной артиллерийской установки, из 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Когда уехала учиться на наводчицу САУ, была единственной девушкой в учебном дивизионе в Немирове. В феврале этого года планировала поехать учиться на командира пушки.

Так Татьяна выглядела до войны:

Скрин: tiktok.com/@__princeska_13

Вот это видео, которое взорвало сеть, набрав миллион просмотров. По словам командира, это была действительно боевая работа на поражение.

Татьяна когда-то работала в кондитерской, пекла пирожные. А сейчас беспощадно поджаривает врага, говорится в сюжете ТСН.

Теперь на счету Татьяны около десятка уничтоженных целей. Сыночки Тани рисуют танки с мамой, называя их "мамина машинка".

Она называет себя "принцеска" и говорит, что она девушка и блондинка - воюет с маникюром и накрашенными ресницами.

Сейчас уже вышел приказ о награждении Татьяны медалью "Защитника отечества". Руководство подало рапорт на ее назначение командиром орудия.