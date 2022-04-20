Навідниця САУ 23-річна Тетяна вправно насипає ворогу: хто вона - зіркова мама двох дітей

У лавах Збройних Сил України дівчина з 2017 року. Спочатку була діловодом, служила в медроті, потім у реактивній батареї, а далі - уже у самохідному дивізіоні.

Зараз Тетяна, навідниця самохідної артилерійської установки, із 58 окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського.

Коли поїхала вчитися на навідницю САУ, була єдиною дівчиною у навчальному дивізіоні в Немирові. У лютому цього року планувала поїхати навчатися на командира гармати.

Так Тетяна виглядала до війни:

Скрін: tiktok.com/@__princeska_13

Ось це відео, яке підірвало мережу, набравши мільйон переглядів. За словами командира, це була дійсно - бойова робота на ураження.

Тетяна колись працювала в кондитерській, пекла тістечка. А нині нещадно підсмажує ворога, говориться в сюжеті ТСН.

Тепер на рахунку Тетяни близько десятка знищених цілей. Синочки Тані малюють танки з мамою, називаючи їх "мамина машинка".

Вона називає себе "принцеска" і каже, що вона дівчина і білявка - воює з манікюром і нафарбованими віями.

Наразі вже вийшов наказ про нагородження Тетяни медаллю "Захисника вітчизни". Керівництво подало рапорт на її призначення командиром гармати.