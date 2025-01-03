Навіть вдихати його небезпечно! Названо найшкідливіший чай

Чому чай у пакетиках шкідливий?

Під час заварювання чаю звичайні чайні пакетики виділяють до мільярдів частинок мікропластику, як показало детальне дослідження. Клітини кишечника поглинають їх, навіть пропускаючи в клітинне ядро.

Іспанська команда використала різноманітні передові аналітичні методи, щоб точно охарактеризувати мікро- та нанопластики, які виділяються з різних типів чайних пакетиків, доступних у магазинах.

Як попереджають експерти, кількість викинутих частинок величезна. Під час заварювання чаю поліпропілен випустив 1,2 мільярда частинок на мілілітр.

Целюлози набагато менше, але все одно багато, 135 мільйонів частинок на мілілітр, а нейлону - трохи більше 8 мільйонів.

"Нам вдалося охарактеризувати ці забруднювачі інноваційним способом, використовуючи набір передових методів. Це дуже важливий інструмент у розвитку досліджень потенційного впливу цих речовин на здоров'я людини", - говорить автор дослідження Альба Гарсія.

Як мікропластик потрапляє в організм?

Вчені також зробили тривожні спостереження. Частинки пластику були спеціально пофарбовані та піддані впливу різних типів клітин кишечника людини.

Як показали експерименти, кишкові клітини, що виробляють слиз, мали найвищий рівень поглинання мікро- та нанопластики. Причому ці частинки навіть проникали в клітинне ядро, що містить генетичний матеріал. Ці результати свідчать про ключову роль кишкового слизу в поглинанні цих частинок і підкреслюють необхідність подальших досліджень наслідків хронічного впливу на них.