Даже вдыхать его опасно! Назван самый вредный чай

Почему чай в пакетиках вреден?

Во время заваривания чая обычные чайные пакетики выделяют до миллиардов частиц микропластика, как показало детальное исследование. Клетки кишечника поглощают их, даже пропуская в клеточное ядро.

Испанская команда использовала различные передовые аналитические методы, чтобы точно охарактеризовать микро- и нанопластики, которые выделяются из различных типов чайных пакетиков, доступных в магазинах.

Как предупреждают эксперты, количество выброшенных частиц огромно. Во время заваривания чая полипропилен выпустил 1,2 миллиарда частиц на миллилитр.

Целлюлозы гораздо меньше, но все равно много, 135 миллионов частиц на миллилитр, а нейлона - чуть больше 8 миллионов.

"Нам удалось охарактеризовать эти загрязнители инновационным способом, используя набор передовых методов. Это очень важный инструмент в развитии исследований потенциального влияния этих веществ на здоровье человека", - говорит автор исследования Альба Гарсия.

Как микропластик попадает в организм?

Ученые также сделали тревожные наблюдения. Частицы пластика были специально окрашены и подвергнуты воздействию различных типов клеток кишечника человека.

Как показали эксперименты, кишечные клетки, вырабатывающие слизь, имели самый высокий уровень поглощения микро- и нанопластики. Причем эти частицы даже проникали в клеточное ядро, содержащее генетический материал. Эти результаты свидетельствуют о ключевой роли кишечной слизи в поглощении этих частиц и подчеркивают необходимость дальнейших исследований последствий хронического воздействия на них.