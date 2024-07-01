"Навіть сусіди питають": Яремчук вперше відповіла, чи дійсно вона народила від Пономарьова

Як коментує артистка народження дитини

У stories зірка гнівно зауважила, що Чернівецький перинатальний центр "злив" ЗМІ інформацію про народження її малюка, назвавши час, стать та навіть ім'я, що є лікарською таємницею. Як підкреслила знаменитість, це є грубим порушенням, оскільки була розкрита конфіденційна інформація.

Марія Яремчук підтвердила народження сина (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Чи є батьком малюка Олександр Пономарьов

Що ж стосується того, чи справді батьком дитини є Олександр Пономарьов, Яремчук дала пряму відповідь, аби запобігти подальшим пліткам на цю тему.

"Завдяки ствердним заголовкам навіть сусіди тепер не жартівливо питають: "А де Саша? Це правда?". Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина", - заявила донька Назарія Яремчука.

Співачка спростувала чутки, що Пономарьов - батько її дитини (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

До слова, чутки про те, що батьком сина Яремчук є саме Пономарьов, ймовірно, з'явилися через те, що в минулому артисти співпрацювали. Співачка була у команді виконавця під час участі у шоу "Голос країни" у 2012 році. Тоді під наставництвом знаменитості дівчині вдалося посісти на проєкті четверте місце.

Представниця України на "Євробаченні-2014", як відомо, займається співом з самого дитинства. На "Голос" вона прийшла у 19 років, а торік заспівала на сцені "Євробачення-2023" у Британії разом зі Златою Дзюнькою та репером OTOY.

Проте наразі артистка не так часто з'являється у соцмережах. Раніше вона також заявляла, що зникла зі сцени, оскільки не змогла побороти страх публічних виступів.

Марія Яремчук стала мамою (Фото: https://www.instagram.com/m_yaremchuk)