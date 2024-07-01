"Даже соседи спрашивают": Яремчук впервые ответила, действительно ли она родила от Пономарева

Как комментирует артистка рождение ребенка

В stories звезда гневно отметила, что Черновицкий перинатальный центр "слил" СМИ информацию о рождении ее малыша, назвав время, пол и даже имя, что является врачебной тайной. Как подчеркнула знаменитость, это грубое нарушение, поскольку была раскрыта конфиденциальная информация.

Мария Яремчук подтвердила рождение сына (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Является ли отцом малыша Александр Пономарев

Что же касается того, действительно ли отцом ребенка является Александр Пономарев, Яремчук дала прямой ответ, чтобы предотвратить дальнейшие сплетни на эту тему.

"Благодаря утвердительным заголовкам даже соседи теперь не шутливо спрашивают: "А где Саша? Это правда?". Даже неудобно перед женой Саши, что уж говорить о том, как это читать папе моего сына", - заявила дочь Назария Яремчука.

Певица опровергла слухи, что Пономарев – отец ее ребенка (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

К слову, слухи о том, что отцом сына Яремчук является именно Пономарев, вероятно, появились из-за того, что в прошлом артисты сотрудничали. Певица была в команде исполнителя во время участия в шоу "Голос країни" в 2012 году. Тогда под наставничеством знаменитости девушке удалось занять четвертое место на проекте.

Представительница Украины на "Евровидении-2014", как известно, занимается пением с самого детства. На "Голос" она пришла в 19 лет, а в прошлом году спела на сцене "Евровидения-2023" в Британии вместе со Златой Дзюнькой и рэпером OTOY.

Однако сейчас артистка не так часто появляется в соцсетях. Ранее она также заявляла, что исчезла со сцены, поскольку не смогла побороть страх публичных выступлений.

Мария Яремчук стала мамой (Фото: https://www.instagram.com/m_yaremchuk)