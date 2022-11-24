Навіть якщо немає на чому готувати: які продукти не можна давати дітям

Російські війська масово завдають ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому українці залишаються без води та світла. Однак, батькам варто знати, що навіть в таких критичних умовах, коли немає де готувати їсти, дітям не можна давати деякі продукти.
Про це розповіла сімейний лікар Тетяна Рибка в Instagram.
Зокрема, можуть виникнути ситуації, коли немає світла і нема на чому навіть приготувати їжу. Однак, батьки повинні слідкувати за безпечним харчування дітей та не давати їм шкідливих продуктів.
Лікар каже, що дітям до 1 року заборонено давати такі продукти:
Дітям до 2 років не рекомендовано давати:
До 3 років варто не включати в раціон:
Зазначимо, що тверді, гладкі ягоди або фрукти не можна давати дітям до 4 років, адже існує ризик асфіксії. Такі продукти слід розім'яти або розрізати на 2-4 частини.
До 5 років лікар не радить давати:
Важливо, що дітям будь-якого віку краще не давати:
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