Навіть якщо немає на чому готувати: які продукти не можна давати дітям

Зокрема, можуть виникнути ситуації, коли немає світла і нема на чому навіть приготувати їжу. Однак, батьки повинні слідкувати за безпечним харчування дітей та не давати їм шкідливих продуктів.

Лікар каже, що дітям до 1 року заборонено давати такі продукти:

мед - є ризик ботулізму;

сіль - нирки ще не зрілі, щоб виводити надлишок солі;

цукор - викликає ранній карієс та недостатність поживних речовин;

коров'яче молоко - білок коров'ячого молока погано засвоюється, може знижувати всмоктування заліза;

усі напої, крім води.

Дітям до 2 років не рекомендовано давати:

доданий цукор - не забезпечує поживними речовинами, ризик карієсу, ожиріння;

чай, каву та какао;

цільні горіхи - тільки у вигляді пасти та борошна. Після 2 років подається у вигляді дрібних крихт;

мюслі та гранолу.

До 3 років варто не включати в раціон:

промислові напівфабрикати, копченості, сосиски, ковбаси - у складі велика кількість жирів та солі;

куплені соки - у них велика кількість цукру.

Зазначимо, що тверді, гладкі ягоди або фрукти не можна давати дітям до 4 років, адже існує ризик асфіксії. Такі продукти слід розім'яти або розрізати на 2-4 частини.

До 5 років лікар не радить давати:

сирі/напівсирі продукти тваринного походження, солена риба та ікра - ризик кишкових інфекцій, лістеріозу;

непастеризоване молоко та молочні продукти, сири з пліснявою, яйця з сирим та м'яким жовтком - ризик кишкових інфекцій, лістеріозу та сальмонельозу;

сирі крупи, борошно, тісто, пророщені зерна без термічної обробки - ризик кишкових інфекцій та лестеріозу.

рисове молоко - може містити залишки миш'яку;

напої з кофеїном та з замінниками цукру.

Важливо, що дітям будь-якого віку краще не давати: