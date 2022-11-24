Даже если не на чем готовить: какие продукты нельзя давать детям

Российские войска массово наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому украинцы остаются без воды и света. Однако родителям следует знать, что даже в таких критических условиях, когда негде готовить есть, детям нельзя давать некоторые продукты.
Об этом рассказала семейный врач Татьяна Рыбка в Instagram.
В частности, могут возникнуть ситуации, когда нет света и не на чем даже приготовить еду. Однако, родители должны следить за безопасное питание детей и не давать им вредных продуктов.
Врач говорит, что детям до 1 года запрещено давать следующие продукты:
Детям до 2 лет не рекомендуется давать:
До 3 лет следует не включать в рацион:
Отметим, что жесткие, гладкие ягоды или фрукты нельзя давать детям до 4 лет, ведь существует риск асфиксии. Такие продукты следует размять или разрезать на 2-4 части.
До 5 лет врач не советует давать:
Важно, что детям любого возраста лучше не давать:
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