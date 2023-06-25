Ніколи не поєднуйте ці продукти, інакше отримаєте алергію. Лікар назвала небезпечні комбінації
Люди, які страждають від алергії, повинні знати, що недостатньо просто уникати пилку конкретної рослини, слід ще й остерігатися деяких продуктів, які посилюють негативні реакції організму. Це відбувається через так звану перехресну алергію.
Про те, за яких умов вона може виникати, розповіла лікарка-алерголог клініки алергології та імунології AirDOC Анастасія Левченко.
Небезпечні комбінації продуктів, які провокують алергію
"Перше, що спадає на думку - побутова алергія на кліщів домашнього пилу. Це класика звернень до алерголога не лише у літній сезон, а й впродовж всього року. Людей, які мають подібний тип алергії в анамнезі, можуть чекати неприємні сюрпризи під час відпочинку на морі, споживаючи велику кількість морепродуктів", - пояснює лікар.
Саме морепродукти мають перехресні реакції з кліщами домашнього пилу. А запиваючи таку їжу витриманим вином або пивом, які містять велику кількість гістаміну і є гістамінолібераторами, можна спровокувати алергічну реакцію.
"Алкоголь, окрім того, може ще й пришвидшувати алергічні реакції. Наприклад, у людей, які страждають від алергії на амброзію, вживання дині чи кавуна під чарочку вермуту - майже гарантовано призведе до алергії", - зазначає Левченко.
У складі цього алкогольного напою є полин, який є перехресним до амброзії. Тому це дуже небезпечна комбінація.
"Звісно, тим у кого подібного типу алергії немає, боятися нічого. Вживання цих продуктів і напоїв шкоди не завдасть", - пояснила алерголог.
Яких продуктів треба остерігатись при різних типах алергії
70% людей, що мають алергію на пилок берези реагують на горіхи, ківі, яблука й груші, моркву. А ті, у кого алергія до пилку полину, можуть відреагувати на селеру та пряні трави. Тому у період цвітіння цих рослин варто уникати згаданих продуктів у своєму раціоні.
При алергії на пилового кліща виникають негативні реакції організму при споживанні родичів-ракоподібних: молюсків, равликів, устриць.
Незвичний перехрест - так званий латексно-фруктовий синдром. Він виникає у людей із алергією на латекс. Реакція відбувається при споживанні різних видів рослин, що мають в складі однакові білки. Натуральний латекс виготовляють із соку дерев-каучоконосів. У соку інших рослин містяться подібні молекули. Тому й виникає реакція.
Пацієнтам з алергією до латексу слід бути обережними з ананасами, бананами, шпинатом, картоплею і помідорами.
Дуже поширеною є алергія на альтернарію - це гриб, високі концентрації спор якого спостерігаються з червня до жовтня. Алергію до альтернарії має кожен п'ятий українець, через це їм не можна вживати шпинат.
Перехресна алергія до продуктів (скриншот)
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