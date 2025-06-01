Не робіть це у літаку! 8 звичок пасажирів, які доводять стюардес до істерики

Уникайте фізичного контакту з екіпажем

Доторкатися до працівників борту - неприпустимо. Якщо потрібно щось запитати - краще зверніться словами. У салоні чудова чутність, тому голосове звернення завжди доречніше за торкання. Не торкаєтесь же ви незнайомців у черзі в магазині?

Не просіться в туалет одразу після посадки

Як тільки ви зайшли на борт, залишайтеся на своєму місці. Саме в цей час екіпаж перевіряє поклажу, безпеку та організовує простір на випадок надзвичайної ситуації. До того ж, туалети в аеропорту значно зручніші за маленькі кабінки в літаку. Краще скористатися ними заздалегідь.

Не залишайте руки чи ноги в проході

Так, тіснота - це проблема багатьох рейсів. Але простягнуті ноги чи лікті в проході - це і незручно, і небезпечно для персоналу. Якщо вас просять відсунутися - зробіть це спокійно. Ваша зручність не повинна заважати іншим працювати.

Не поспішайте до виходу після посадки

Після приземлення всі залишають борт у встановленому порядку. Бігти вперед і штовхатися - лише створює хаос і дратує оточуючих. Краще дочекатися своєї черги. Трохи терпіння зробить процес комфортнішим для всіх.

Літак - місце, де діють особливі правила (фото: Freepik.com)

Не вступайте в суперечки з персоналом

Правила існують не для розваги. Працівників готують до надзвичайних ситуацій, вони мають знання з медицини, евакуації та безпеки. Навіть якщо якась вимога здається дивною - краще дотриматися її без зайвих запитань. Це не лише правила, а гарантія безпеки для всіх на борту.

Не витягайте ноги на сусідні місця

Коли босі ступні з’являються з-поміж сидінь - це викликає дискомфорт у пасажирів. Обмежений простір - не привід порушувати чужі особисті межі. Навіть якщо хочеться потягнутися - тримайте ноги при собі. Це елементарна повага до інших.

Не знімайте взуття

Підлога літака - не найчистіше місце. Босі ноги - це не лише негігієнічно, а й неприємно для інших. Особливо, якщо це супроводжується запахом. Залишайтеся у взутті або принаймні не ходіть салоном без шкарпеток.

Не відкидайте спинку без попередження

Це одна з найбільш дратівливих речей у салоні. Звісно, хочеться розслабитися, але варто враховувати інших. Перед тим, як відкинути сидіння, подивіться, що робить пасажир позаду - можливо, він їсть чи працює. Коротке попередження - знак поваги й доброго тону.