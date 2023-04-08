Навіщо надрізати картоплю перед посадкою та як правильно це робити

Нащо це робити

Виявляється, надрізи на бульбах дозволяють розбудити сплячі бруньки. А чим більше їх прокинеться, тим більше паростків пустить картоплина. В результаті урожай з одного куща значно збільшиться.

Кільцювання

Найпростішим способом надрізання картоплі є кільцювання. Зокрема, можна просто надрізати картоплину посередині. Глибина надрізу повинна бути до 1 см. Це і називають кільцюванням картоплі.

Кербовка

Найкраще для цього методу обирати картоплю, на яких багато вічок. Однак, якщо їх немає, то надрізи треба зробити у верхній і нижній частині овоча. Глибина надрізу має становити 0,5-0,7 см.

Обидва методи дають приблизно однаковий результат. Втім, потрібно пам'ятати, що кербовку виконують не пізніше як за місяць до висадки картоплі, а надрізи в обох випадках краще обробляти золою.

Коли садити

Загалом коли ґрунт буде прогрітий до 7°C, можна починати садити картоплю. Зазвичай, коли розпускаються листочки берези, земля готова до роботи. Такий період зазвичай припадає на середину квітня - початок травня.

Ранні сорти картоплі можна саджати в перших числах травня.