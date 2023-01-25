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Навіщо класти вологу серветку в машинку під час прання: цей лайфхак полегшить життя

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Середа 25 січня 2023 12:25
Навіщо класти вологу серветку в машинку під час прання: цей лайфхак полегшить життя Як при пранні в машинці очистити одяг від шерсті (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перучи одяг у пральній машині кожна господиня в результаті чекає на чисті речі. Однак, якщо в будинку живе пес чи кішка - це не завжди виходить, адже на одягу завжди буде залишатись шерсть. Виявляється, розв'язати цю проблему може звичайна волога серветка.

Про це пише SantePlus.

Як видалити шерсть з одягу

Якщо шерсть домашніх тварин опинилася у машинці, то допоможе звичайна волога серветка. Вона може вбирати весь бруд та залишати одяг чистим і неушкодженим.

Однак, варто пам’ятати, що ніколи не можна використовувати вологу серветку вдруге. Після кожного прання серветка втрачає свою ефективність.

Також бажано віддавати перевагу від 1 до 3 вологих серветок на одне прання. Здебільшого це залежить від кількості речей у машинці.

Як це працює

Під час прання серветка збирає з білизни на себе дрібне сміття: шерсть, волосся, пух, ворсинки, нитки, оскільки волокниста структура притягує і намотує на себе такі частинки.

Краще вибирати міцні серветки, які не повинні легко рватися в руках. До того ж зверніть увагу, щоб вони були без запахів. Сторонні аромати можуть "прилипнути" до ваших речей.

Покладіть губку у барабан

Губка в пральній машині також допоможе позбутися налиплої на одяг шерсті в процесі прання. Для цього підійде звичайна кухонна губка, також можна кидати в пралку силіконову губку.

Особливо ефективний цей спосіб при пранні джинсів і верхнього одягу.

Перед тим як запустити машину, в барабан покладіть губку для посуду, після чого виставите потрібний режим. Після прання губку з машини слід вийняти.

Раніше ми називали предмети, які категорично не можна прати в пральній машинці.

Також ми писали, який режим в пральній машині не можна використовувати. Одяг і далі буде брудним.

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